La Alcaldía de Aguadulce invitó a los asistentes a disfrutar de esta nueva etapa del carnaval aguadulceño, donde las tunas de Calle Abajo y Calle Arriba los estarán esperando.

Coclé/La Alcaldía de Aguadulce confirmó oficialmente que este distrito, de la provincia de Coclé, realizará los carnavales 2027. El anuncio se hizo público a través de sus redes sociales, informando a la población sobre la celebración de las fiestas para el próximo verano.

Las autoridades municipales destacaron que cuentan con una Avenida Central en óptimas condiciones para albergar a todos los visitantes del país. Con esto buscan ofrecer un carnaval lúcido y lleno de esplendor durante el verano 2027.

De igual manera, la Alianza Central del Carnaval de Aguadulce emitió un comunicado ratificando la noticia.

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La organización indicó que esta decisión reafirma el compromiso de mantener viva una de las tradiciones más representativas del distrito, la cual forma parte de su identidad cultural y de la historia de su pueblo.

El Alcaldía de Aguadulce invitó a los asistentes a disfrutar de esta nueva etapa del carnaval aguadulceño, donde las tunas de Calle Abajo y Calle Arriba los estarán esperando.

Finalmente, la Alianza Central adelantó que en los próximos días se comunicarán más detalles relacionados con la organización y desarrollo de las festividades.