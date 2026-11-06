Caso Ueno Bank | Larissa Riquelme, novia del Mundial Sudáfrica 2010 fue víctima de la entidad financiera

La modelo y periodista reveló que su mayor patrimonio quedó atrapado en la entidad financiera, mientras la crisis bancaria provoca despidos masivos y un juicio político contra el presidente Santiago Peña.

Panamá/La modelo y periodista paraguaya Larissa Riquelme, conocida internacionalmente como la 'Novia del Mundial', rompió en llanto al revelar que perdió el acceso a sus ahorros tras la intervención de Ueno Bank en Paraguay.

Riquelme reconoció que mantenía su mayor inversión depositada en dicha entidad financiera, cuyos clientes quedaron sin disponibilidad de sus fondos luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el inicio de su proceso de resolución por problemas de solvencia.

Desplome financiero, despidos y protestas

El colapso de la institución ocurrió tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo exigido. La entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos y contaba con cerca de tres millones de clientes.

La crisis congeló los depósitos y provocó el cierre de medios de comunicación del grupo VMedia, dejando sin empleo a cerca de 200 trabajadores, entre ellos a la propia Riquelme, quien había comenzado una etapa como periodista deportiva en el programa La Tribu.

Tras declarar que se encuentra "sin dormir ni comer por la angustia", la modelo acompañó a sus antiguos compañeros de trabajo en manifestaciones para exigir respuestas sobre sus salarios y recursos retenidos.

Tormenta política e incertidumbre institucional

La situación financiera desencadenó una profunda crisis política debido a las relaciones empresariales que el presidente Santiago Peña mantuvo en el pasado con el Grupo Vázquez, antiguo propietario del banco.

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en un juicio político por un escándalo bancario que afectó a tres millones de clientes, algunos de los cuales comenzaron lentamente a recuperar sus depósitos.

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

La votación fue de 44 a favor y una ausencia, de un total de 45 senadores. "Viva el Paraguay", gritaron algunos legisladores en la sala.

Con información de AFP.