LPF resultados | UMECIT FC vs Tauro FC: Universitarios se resisten y consiguen empate vital

UMECIT rescata un empate ante Tauro FC en la jornada 15 del Apertura 2026.

Panamá/UMECIT FC protagonizó una reacción en los minutos finales para rescatar un empate 2-2 frente a Tauro FC, en uno de los compromisos correspondientes a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Cuando parecía que los albinegros tenían asegurada la victoria y los tres puntos, el conjunto universitario encontró fuerzas para reaccionar y evitar la derrota, con un gol en el tiempo añadido que terminó repartiendo los puntos.

El Tauro FC tomó la ventaja al minuto 34, cuando Irving Hernández abrió el marcador y permitió a los taurinos marcharse al descanso con la ventaja de 1-0.

En la segunda parte, los albinegros ampliaron su diferencia. Al minuto 58, Kevin Bernal apareció para marcar el segundo tanto y colocar el 2-0, resultado que parecía encaminar al equipo taurino hacia una victoria importante en sus aspiraciones dentro de la Conferencia Este.

Sin embargo, UMECIT no bajó los brazos. Al minuto 71, Andrick Edwards descontó y devolvió la esperanza al conjunto universitario, que intensificó su búsqueda del empate durante los minutos restantes.

La insistencia tuvo recompensa en el tiempo añadido. Cuando el reloj marcaba el minuto 90+10, Almanza apareció para establecer el definitivo 2-2 y desatar la celebración del equipo universitario, que consiguió rescatar un punto en un partido que parecía perdido.

El empate tiene consecuencias importantes en la clasificación. UMECIT FC alcanza los 22 puntos y se ubica en la tercera posición, mientras que Tauro FC queda cuarto con 21 unidades, cuando solamente resta una jornada para completar la fase regular.

Otros resultados de la jornada 15

La actividad de la jornada también dejó otros dos resultados destacados. Alianza FC y Deportivo Árabe Unido igualaron 1-1, mientras que Sporting San Miguelito consiguió una victoria por 2-1 frente a Plaza Amador, sumando tres puntos importantes en la recta final del campeonato.

Con una jornada por disputar, la lucha por asegurar las posiciones de clasificación entra en su etapa decisiva en el Apertura 2026 de la LPF.