LPF | Así está la situación de los clubes aspirantes a la siguiente ronda del Torneo Apertura 2026

La Liga Panameña de Fútbol entra en su última jornada de la ronda regular y tenemos clubes con opciones de ingresar a los playoffs y semifinales.

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en su momento decisivo. A falta de una jornada para concluir la ronda regular, los clubes conocen que ya no hay margen para especular: los últimos 90 minutos definirán quiénes avanzan directamente a las semifinales, quiénes deberán disputar los playoffs y cuáles equipos terminan su participación en esta fase.

La jornada 16 tendrá seis partidos programados, distribuidos entre las conferencias Este y Oeste, con encuentros simultáneos que pueden provocar cambios importantes en las posiciones.

El formato de competencia establece que el primer lugar de cada conferencia clasifica directamente a las semifinales, mientras que los equipos que terminen en la segunda y tercera posición avanzan a los playoffs para continuar en la lucha por el título.

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Conferencia Este: tres equipos buscan asegurar su posición

La Conferencia Este presenta el escenario más apretado en la lucha por los puestos de clasificación. Plaza Amador, con 33 puntos, ya tiene asegurado el primer lugar y su clasificación directa a las semifinales, por lo que su principal objetivo será cerrar la ronda regular con otro resultado positivo.

Detrás del conjunto placino aparece Deportivo Árabe Unido, con 24 puntos, seguido por UMECIT FC, que suma 22 unidades. Más abajo están Tauro FC, con 21 puntos, y Sporting San Miguelito, con 20, clubes que todavía mantienen posibilidades matemáticas de meterse entre los tres primeros.

Alianza FC, con 15 puntos, ya no tiene opciones de alcanzar los puestos de clasificación.

La atención estará puesta en tres compromisos que se disputarán simultáneamente el viernes 13 de noviembre, desde las 8:30 p.m.

Tauro FC vs. Alianza FC, en el estadio Armando Dely Valdés, será uno de los encuentros determinantes. Los taurinos necesitan sumar para mantener sus aspiraciones de alcanzar los playoffs, mientras que Alianza buscará cerrar su participación con un resultado favorable. Este compromiso será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

En el COS Sports Plaza, Sporting San Miguelito (20 puntos) recibirá al Deportivo Árabe Unido (24 puntos). Para los académicos, ganar es fundamental si quieren aprovechar cualquier tropiezo de UMECIT y meterse entre los tres primeros. Árabe Unido, por su parte, buscará defender su posición y asegurar el segundo puesto.

Mientras tanto, en el Yappy Park, UMECIT FC (22 puntos) se enfrentará a Plaza Amador (33 puntos). Los umecistas tienen en sus manos una oportunidad importante para defender su tercera posición, aunque saben que un resultado adverso podría abrirle la puerta a Tauro y Sporting.

La combinación de resultados será determinante: Tauro puede alcanzar los 24 puntos, Sporting los 23 y UMECIT los 25. Por eso, los tres encuentros tendrán incidencia directa en la conformación de los clasificados.

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Conferencia Oeste: San Francisco tiene asegurado el liderato

En la Conferencia Oeste, el panorama está más definido. San Francisco FC, con 29 puntos, tiene garantizado el primer lugar y su clasificación directa a las semifinales.

La lucha está concentrada en la segunda y tercera posición, donde aparecen Veraguas United, con 24 puntos, y Club Atlético Independiente (CAI), con 23 unidades.

Ambos equipos tienen asegurada su presencia entre los tres primeros, pero todavía deben definir sus posiciones finales. Veraguas buscará defender el segundo puesto, mientras que el CAI intentará aprovechar su último compromiso para escalar en la clasificación.

Los tres partidos de esta conferencia se jugarán el sábado 14 de noviembre, simultáneamente desde las 4:00 p.m.

En el estadio Armando Dely Valdés, San Francisco FC (29 puntos) enfrentará a Veraguas United (24 puntos). Los monjes intentarán cerrar la fase regular como líderes, mientras que el conjunto veragüense necesita sumar para conservar el segundo lugar.

En el estadio de la Universidad Latina, CD Universitario (17 puntos) se medirá a Herrera FC (11 puntos). Ambos equipos ya no tienen posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación, pero buscarán despedirse de la ronda regular con un resultado positivo.

Por su parte, en el estadio Virgilio Tejeira, Unión Coclé (5 puntos) recibirá al Club Atlético Independiente (23 puntos). El CAI tiene la oportunidad de sumar y presionar a Veraguas United en la disputa por el segundo puesto.

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Proyección: ¿quiénes tienen opciones de clasificar?

Con una jornada pendiente, el panorama permite establecer cuáles clubes tienen asegurada su continuidad y cuáles todavía deben resolver su futuro deportivo.

Conferencia Este

Plaza Amador (33 puntos): tiene asegurado el primer lugar y su clasificación directa a semifinales.

tiene asegurado el primer lugar y su clasificación directa a semifinales. Deportivo Árabe Unido (24 puntos): tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase y buscará conservar el segundo puesto.

tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase y buscará conservar el segundo puesto. UMECIT FC (22 puntos): ocupa actualmente la tercera posición, pero necesita un resultado favorable para defender su lugar ante la presión de Tauro y Sporting.

ocupa actualmente la tercera posición, pero necesita un resultado favorable para defender su lugar ante la presión de Tauro y Sporting. Tauro FC (21 puntos): mantiene opciones de clasificación. Una victoria lo llevaría a 24 puntos y podría permitirle meterse entre los tres primeros.

mantiene opciones de clasificación. Una victoria lo llevaría a 24 puntos y podría permitirle meterse entre los tres primeros. Sporting San Miguelito (20 puntos): necesita ganar y esperar resultados favorables en los encuentros de UMECIT y Tauro para aspirar a la clasificación.

necesita ganar y esperar resultados favorables en los encuentros de UMECIT y Tauro para aspirar a la clasificación. Alianza FC (15 puntos): está eliminado de la pelea por los puestos de clasificación.

Conferencia Oeste

San Francisco FC (29 puntos): líder asegurado y clasificado directamente a semifinales.

líder asegurado y clasificado directamente a semifinales. Veraguas United (24 puntos): tiene asegurada su clasificación y buscará defender la segunda posición.

tiene asegurada su clasificación y buscará defender la segunda posición. Club Atlético Independiente (23 puntos): también tiene garantizado un lugar entre los tres primeros y todavía puede alcanzar el segundo puesto.

también tiene garantizado un lugar entre los tres primeros y todavía puede alcanzar el segundo puesto. CD Universitario (17 puntos): sin posibilidades matemáticas de alcanzar los playoffs.

sin posibilidades matemáticas de alcanzar los playoffs. Herrera FC (11 puntos): eliminado de la pelea por la clasificación.

eliminado de la pelea por la clasificación. Unión Coclé (5 puntos): sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

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Una última jornada para definir el camino al título

El Apertura 2026 llega a su última jornada de ronda regular con dos escenarios diferentes. En el Este, la pelea por los playoffs mantiene a UMECIT, Tauro y Sporting con posibilidades de quedarse con los dos puestos disponibles detrás de Plaza Amador y Árabe Unido.

En el Oeste, San Francisco ya tiene su boleto directo a semifinales, mientras que Veraguas United y CAI tienen asegurada su continuidad y solamente deben definir quién termina en la segunda posición.

Con seis partidos disputándose de manera simultánea en cada conferencia, la jornada 16 promete ser determinante para conocer el cuadro definitivo de los equipos que continuarán en la carrera por el campeonato del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

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