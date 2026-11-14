LPF resultados | Definidos los cruces para los playoffs del Torneo Apertura 2026

Panamá/La jornada 16 de la Conferencia Oeste del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó resuelto el panorama de la fase final. Los tres partidos se disputaron de manera simultánea, con todo en juego para los clubes que peleaban por un boleto a los playoffs y las semifinales.

En el Estadio Armando Dely Valdés, en Colón, San Francisco FC y Veraguas United repartieron puntos con un empate 1-1. Ricardo French adelantó a los monjes y Jean Navarro igualó para los veragüenses. Con ese punto, San Francisco terminó primero de la conferencia con 30 puntos, mientras que Veraguas United cerró tercero con 25 unidades.

Quien no falló fue el Club Atlético Independiente. En el Estadio Virgilio Tejeira, el CAI goleó 3-0 a Unión Coclé con tantos de Valverde, Contreras y Petit, un resultado que le permitió asegurar el segundo lugar del Oeste con 26 puntos. Los vikingos, en cambio, se despidieron del torneo en la última posición de la conferencia, con apenas 5 puntos.

En la Universidad Latina, CD Universitario y Herrera FC se enfrentaron sin opciones de avanzar. Los herreranos se llevaron la victoria 2-1 y cerraron su participación con un triunfo.

Con la tabla cerrada, quedaron definidos los cruces de playoffs:

Deportivo Árabe Unido vs. Veraguas United

Tauro vs. Club Atlético Independiente

Veraguas United, tercero del Oeste, tendrá un examen ante uno de los equipos más ganadores del fútbol panameño, mientras que el CAI, segundo de la conferencia, buscará hacer valer su gran cierre ante Tauro en una de las llaves más atractivas de la fase final.