Panamá/En el estadio Armando Dely Valdés, en la ciudad de Colón, Tauro FC (21 puntos) recibirá al Alianza FC (15 puntos) en un compromiso correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los albinegros llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mejorar su ubicación en la tabla de la Conferencia Este y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente fase. Por su parte, el conjunto verdolaga, sin opciones de avanzar a los playoffs, buscará una victoria que le permita maquillar su puntaje y cerrar con dignidad el Torneo Apertura 2026.

El encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos, tomando en cuenta que el torneo se encuentra en su etapa decisiva y cada punto puede marcar diferencias en la lucha por la clasificación. Los aficionados podrán seguir este partido en vivo a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.