Mulino anuncia diálogo el lunes con su homólogo paraguayo, Pedro Alliana, tras destitución de Santiago Peña

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que conversará el lunes con su homólogo paraguayo, Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña. El exmandatario fue detenido y compareció este sábado ante la Fiscalía por una investigación relacionada con la crisis bancaria que afecta a millones de clientes.

Ciudad de panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el próximo lunes sostendrá una conversación con su homólogo de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió la presidencia de ese país tras la destitución de Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria que afecta a millones de clientes.

A través de sus redes sociales, Mulino destacó la importancia de las relaciones entre ambos países y señaló que se lo reiterará al nuevo mandatario paraguayo. El cambio de gobierno en Paraguay se produjo el viernes 6 de noviembre, cuando el Senado destituyó a Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo financiero de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a problemas de solvencia.

La crisis dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos y provocó protestas en las calles. Peña, de 47 años, mantenía vínculos empresariales con el grupo financiero y fue señalado por presuntamente favorecerlo mediante decisiones regulatorias y el depósito de fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

La destitución fue aprobada con 44 votos a favor y una ausencia de un total de 45 senadores. El presidente del Senado, Basilio Núñez, declaró culpable al exmandatario por mal desempeño de sus funciones y anunció su separación del cargo. Aunque Peña había presentado su renuncia el jueves, el Congreso no pudo resolver si la aceptaba o rechazaba por falta de quórum.

Su salida mediante juicio político lo privó de los fueros que habría conservado al convertirse en senador vitalicio tras una renuncia. Tras la destitución, Pedro Alliana, de 52 años, asumió la Presidencia y deberá completar el mandato hasta agosto de 2028. Al tomar posesión, prometió compensar a los afectados por el «descalabro financiero» y ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

Te podría interesar: Santiago Peña ingresó a la fiscalía de Paraguay para declarar por crisis bancaria

Peña comparece ante la Fiscalía

Este sábado, el expresidente ingresó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para rendir declaración en el marco de una investigación iniciada el jueves por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Peña llegó pasadas las 11:00 a. m., hora local, por una entrada lateral de la institución.

Una fuente policial confirmó su presencia en la agencia AFP. El fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, explicó que durante la diligencia se le expondrían los hechos y las pruebas. Además, indicó que el exmandatario podría ser imputado «en el transcurso de la tarde».

Peña había pasado la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, luego de ser retirado de su residencia, donde manifestantes exigían que fuera trasladado a una cárcel común. El exmandatario había sido detenido el viernes, menos de una hora después de su destitución. También fue citado a declarar este sábado el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien permanece detenido. Antes de ocupar ese cargo, Carvallo había trabajado para el grupo financiero Ueno Bank.

La intervención de la entidad bancaria el martes desencadenó fuertes protestas, que fueron reprimidas por la Policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Aunque algunos clientes comenzaron a recuperar sus depósitos, la crisis financiera continúa siendo uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno paraguayo.

Con información de AFP