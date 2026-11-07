Santiago Peña ingresó a la fiscalía de Paraguay para declarar por crisis bancaria

El exmandatario paraguayo fue trasladado desde el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanece recluido desde la noche del viernes. Su comparecencia ante la Fiscalía General del Estado está prevista para las 11:30 a. m., hora local.

Paraguay/El expresidente de Paraguay Santiago Peña, destituido y detenido el viernes por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta al país, ingresó este sábado a la Fiscalía General del Estado en Asunción para ser indagado, confirmó una fuente policial a la AFP.

Peña entró a la fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11:00 locales (14:00 GMT), para prestar declaración en el marco de una investigación en su contra iniciada el jueves por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El fiscal Christian Benítez, a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que en la indagatoria se le expondrán hechos y pruebas y que "en el transcurso de la tarde" puede ser imputado.

El exmandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, donde manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

"Queremos verle preso al responsable de esta desgracia. ¡Cárcel para Peña!", dijo a la AFP Macarena Chilavert, una abogada de 33 años, en las inmediaciones de la fiscalía.

También está citado a declarar este sábado el expresidente del Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, quien permanece detenido. Carvallo había trabajado para el grupo financiero Ueno Bank antes de llegar al Banco Central.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino en Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La medida provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue detenido el viernes en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado.

En paralelo, el hasta ayer vicepresidente Pedro Alliana comienza este sábado su primera jornada completa como presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.

Alliana prometió al asumir que los afectados por el "descalabro financiero" serán compensados y ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

El Banco Central inició ya la devolución progresiva de fondos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.