¿Cómo hacer para que los ahorros navideños rindan durante esta época?
Diciembre representa una de las temporadas de mayor circulación de dinero entre los panameños. La entrega de los ahorros navideños, el décimo tercer mes, las quincenas y los aguinaldos generan ingresos adicionales que muchas personas destinan a compras, regalos y celebraciones de fin de año
Sin embargo, especialistas advierten sobre la importancia de administrar estos recursos para evitar gastos innecesarios y compromisos financieros que puedan afectar la economía familiar en los próximos meses.