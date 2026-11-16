Diciembre representa una de las temporadas de mayor circulación de dinero entre los panameños. La entrega de los ahorros navideños, el décimo tercer mes, las quincenas y los aguinaldos generan ingresos adicionales que muchas personas destinan a compras, regalos y celebraciones de fin de año

Sin embargo, especialistas advierten sobre la importancia de administrar estos recursos para evitar gastos innecesarios y compromisos financieros que puedan afectar la economía familiar en los próximos meses.