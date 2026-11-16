El Cuerpo de Bomberos inició las investigaciones para determinar las causas de una falla registrada en un generador eléctrico del hospital Aquilino Tejeira, en la provincia de Coclé, que provocó una emergencia durante la mañana.

La rápida intervención permitió atender la situación. Sin embargo, como medida preventiva, las autoridades hospitalarias ordenaron la evacuación de los pacientes de la sala respiratoria, ante el riesgo de exposición al humo generado por el incidente.