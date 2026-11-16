Bajo el lema “Una Navidad en familia”, el corregimiento de Don Bosco dará inicio a sus actividades navideñas el próximo 6 de diciembre, con el encendido del alumbrado en diferentes parques y una agenda que incluirá villancicos, conciertos y un desfile por las vías internas de la comunidad.

Entre los principales atractivos de esta celebración estará la denominada Ruta de la Estrella de Belén, un recorrido por más de 10 residencias que abrirán sus puertas al público para mostrar sus nacimientos navideños.