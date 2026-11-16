Los expertos recomiendan aprovechar los ingresos adicionales de diciembre con planificación y moderación.

Ciudad de Panamá/Diciembre representa una de las temporadas de mayor circulación de dinero entre los panameños. La entrega de los ahorros navideños, el décimo tercer mes, las quincenas y los aguinaldos generan ingresos adicionales que muchas personas destinan a compras, regalos y celebraciones de fin de año.

Sin embargo, especialistas advierten sobre la importancia de administrar estos recursos para evitar gastos innecesarios y compromisos financieros que puedan afectar la economía familiar en los próximos meses.

La economista Ana Patiño explicó que, además de los ingresos adicionales que se reciben durante esta época, también entra en vigencia la Ley 64, que suspende temporalmente las deducciones salariales correspondientes a préstamos y otras obligaciones, lo que representa un aumento en el dinero disponible para los trabajadores.

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Ante este escenario, una de las principales recomendaciones es elaborar un presupuesto, identificar los gastos prioritarios y establecer cuánto dinero se puede destinar al ahorro.

Patiño señaló que es importante preparar una lista de los productos y servicios que realmente se necesitan, así como evitar recurrir a las compras mediante crédito, debido a que los intereses pueden incrementar el costo final de los bienes adquiridos.

Entre los gastos que deben tener prioridad figuran la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, antes de destinar recursos a compras propias de las festividades.

Los expertos recomiendan aprovechar los ingresos adicionales de diciembre con planificación y moderación, de manera que el dinero no se agote antes de finalizar el año y permita afrontar los compromisos económicos de los primeros meses de 2027.

Con información de Jessica Román