Harry Kane estrena su Balón de Oro en el prestigioso Klassiker ante el Dortmund

El delantero inglés será homenajeado por el Bayern Múnich antes de enfrentar al Borussia Dortmund, en un duelo correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga que enfrenta a los dos líderes del campeonato.

Múnich, Alemania/Cinco días después de recibir el Balón de Oro en Londres, Harry Kane tendrá su primer partido como ganador del prestigioso galardón este sábado, cuando el Bayern Múnich se enfrente al Borussia Dortmund, en una nueva edición del Klassiker, correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga.

El delantero inglés ya comenzó a recibir muestras de reconocimiento por su distinción. Su nombre fue proyectado en la fachada del Allianz Arena sobre un fondo dorado y, antes del partido de Copa ante el Magdeburgo, sus compañeros le realizaron un pasillo de honor durante el calentamiento. También recibió una ovación de los aficionados muniqueses.

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Después de descansar en el compromiso copero del miércoles, Kane volverá a la acción para disputar su primer encuentro como Balón de Oro frente al Dortmund.

"Han sido 48 horas realmente vertiginosas", expresó Kane el miércoles por la noche. El atacante también reconoció que tenía la sensación de que el partido contra el Friburgo, disputado el domingo anterior, había ocurrido hacía varias semanas.

Antes del inicio del Klassiker, el Bayern prepara un homenaje especial para el delantero, quien se convirtió en el primer futbolista del club en conquistar este reconocimiento desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Como dato histórico, el último jugador de la Bundesliga que había recibido el galardón antes de Kane fue Matthias Sammer, en 1996, cuando militaba precisamente en el Borussia Dortmund.

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Duelo en la cumbre de la Bundesliga

El enfrentamiento tendrá un atractivo adicional, ya que Bayern Múnich y Borussia Dortmund llegan compartiendo el liderato de la Bundesliga con la misma cantidad de puntos. Es la primera vez desde el 7 de noviembre de 2020 que ambos equipos coinciden en esa situación antes de enfrentarse.

En aquella ocasión, el Bayern, dirigido entonces por Hansi Flick, se impuso por 3-2 en Dortmund durante la séptima jornada del campeonato.

Kane destacó la importancia de conseguir los tres puntos y reconoció que el equipo ha atravesado una semana emocionalmente exigente.

La semana también estuvo marcada por la situación del entrenador Vincent Kompany, quien fue hospitalizado el viernes anterior después de sufrir un desvanecimiento durante un entrenamiento. El técnico belga recibió tratamiento por una meningitis vírica y regresó a casa el miércoles, después de cinco días de hospitalización, para continuar su recuperación.

Su ausencia se prolongará durante varias semanas.

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Kimmich también atraviesa un momento difícil

A la situación de Kompany se sumó el difícil momento personal de Joshua Kimmich, quien perdió a su padre, fallecido a los 57 años a comienzos de la semana pasada.

En el aspecto deportivo, este 115.º Klassiker presenta un contraste entre los estilos de ambos equipos.

El Bayern mantiene su capacidad ofensiva en la Bundesliga y busca repetir el dominio goleador de la temporada anterior, cuando terminó el campeonato con 122 tantos. En las primeras siete jornadas de la actual campaña suma 27 anotaciones.

El Borussia Dortmund, dirigido por Niko Kovac, presenta un registro ofensivo más discreto, con 12 goles a favor, pero destaca por su solidez defensiva. El conjunto amarillo solamente ha recibido cuatro tantos en el campeonato, una cifra que refleja su fortaleza en la retaguardia.

Con el liderato en juego y el homenaje a Harry Kane como uno de los atractivos de la jornada, el Klassiker promete concentrar la atención del fútbol alemán.