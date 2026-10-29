Copa del Rey| Getafe 'sudó la gota gorda' ante equipo de sexta división

Los Azulones se sobreponen a un mal inicio para llevarse una victoria ajustada.

España/El Getafe estuvo contra las cuerdas pero pudo evitar el desastre, reponiéndose a un pésimo inicio de partido para terminar ganando 3-2 en su visita a la modesta UD Lebrijana, de la sexta categoría, este jueves en la primera ronda de la Copa del Rey.

La Lebrijana llegó a adelantarse 2-0 en el marcador antes de llegar a la media hora de partido y forzó a los azulones a emplearse a fondo para dar la vuelta la situación.

Los madrileños lo consiguieron con goles de Abdel Abqar (44'), Borja Mayoral (46') y Orel Mangala (67').

Una eliminación hubiera agravado la crisis de un Getafe que es solo decimoséptimo en la Liga española y que la pasada semana fue goleado 5-2 por el Servette en la Conference League y 4-0 por el Athletic en LaLiga.

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Fue el equipo de primera que más cerca estuvo del abismo entre los seis en liza este jueves.

En el resto de partidos de la ronda con presencia de formaciones de primera, el Osasuna y el Athletic de Bilbao consiguieron triunfos muy holgados ante el Atlético Calatayud (6-0) y el Prat (6-1), respectivamente.

Sevilla y Deportivo de La Coruña ganaron 3-0 en sus respectivos compromisos al Sporting Hortaleza y al Auriense, mientras que el Racing Santander se impuso 2-0 en de visita al Ribadesella.

Los seis primeros que jugaron el jueves se medían a formaciones de las categorías regionales, en el sexto nivel del fútbol español.

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Por ahora, el único primero en sucumbir en esta primera ronda es el Espanyol, que perdió 4-3 el martes ante el Sestao River, de la 2ª RFEF (4ª categoría).

Ese revés le costó el puesto al entrenador de los periquitos, Manolo Rodríguez, que fue luego sustituido en el puesto por Eder Sarabia.

Los cuatro equipos que jugarán en enero en Turquía la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad) están exentos de las dos primeras rondas de la Copa del Rey y entrarán en liza directamente en la tercera.

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