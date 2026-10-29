Alexander Zverev tomará posesión del puesto número uno del mundo en el tenis

El tenista alemán bajó de la cima al italiano Jannik Sinner con su victoria más reciente.

Austria/El alemán Alexander Zverev, que ganó Roland Garros y el US Open este año, se aseguró este jueves desbancar al italiano Jannik Sinner como número 1 del ranking mundial ATP en la próxima lista, que se publicará el lunes.

Zverev logró su objetivo matemáticamente gracias a su victoria sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (50º) por 6-4 y 7-5 en la segunda ronda del ATP 500 de Viena.

Con ese triunfo, la estrella alemana tiene la garantía de sumar como mínimo 9.450 puntos en la clasificación de lunes, los mismos que tendrá Sinner, al que superará por haber ganado más títulos del Grand Slam en esta temporada.

Sinner anunció a principios de octubre que no competirá más este año debido a una lesión de rodilla, lo que hacía que Zverev se asegurara virtualmente acabar 2026 en lo más alto de la clasificación mundial.

La única duda, por lo tanto, era saber cuándo Zverev iba a dar el salto del número 2 al ansiado número 1.

Zverev afrontó este torneo de Viena sabiendo que necesitaba llegar a cuartos de final para lograrlo en esta primera oportunidad, lo que significaba ganar al menos dos partidos en la capital austríaca.

En la primera ronda tuvo que batallar mucho para imponerse al español Martín Landaluce por 7-5, 3-6 y 7-6 (13/11), después incluso de haberse visto 5/2 abajo en el tie break decisivo y de haber salvado cuatro bolas de partido en contra.

El partido de este jueves ante Griekspoor fue mucho menos angustioso y consiguió la victoria en una hora y 36 minutos, en dos sets.

"Es un sentimiento increíble y especial estar en la cancha y saber que desde el lunes seré el número uno del mundo. Es la mejor sensación del mundo", saboreó Zverev este jueves.

Te puede interesar: US Open 2026| Alexander Zverev se sienta en el trono del abierto estadounidense por primera vez

- Tras la estela de Becker -

Zverev será el lunes el 30º jugador de llegar al número 1 desde que se introdujo la clasificación mundial ATP en 1973.

No había un alemán en esa posición desde Boris Becker en 1991.

En las últimas temporadas había estado a la sombra de Jannik Sinner y del español Carlos Alcaraz, pero las lesiones de ambos en este 2026 han ayudado al alemán a ser por fin el protagonista del tenis mundial.

Nunca hasta este año Zverev había conquistado un torneo del Grand Slam y logró dos este curso, rompiendo primero el maleficio al llevarse la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros en junio en París y luego, en septiembre, conquistando el US Open en Nueva York.

Con el número uno en el bolsillo, los últimos desafíos del año para Zverev serán el Masters 1000 de París, la próxima semana, y el Masters ATP de final de temporada, que reunirá en noviembre en Turín (Italia) a los ocho mejores de la temporada.

Para 2027, su gran desafío será demostrar que su salto de calidad es real y que puede mantener el número uno con Sinner y Alcaraz en forma.

Te puede interesar: MLB curiosidades| Trío venezolano de Cerveceros culmina año de ensueño con la Serie Mundial 2026

- Alcaraz, también en cuartos -

Con Alcaraz podría verse las caras en una eventual final en este torneo de Viena, donde Zverev jugará en cuartos de final contra el británico Arthur Fery (35º).

El español también jugó su partido de segunda ronda este jueves y en su caso venció 6-1 y 7-6 (13/11) al georgiano Nikoloz Basilashvili (95º).

En cuartos, el murciano se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (14º del mundo), que necesitó solo 49 minutos para vencer por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (23º).

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, número cinco mundial, consiguió una victoria valiosa en su búsqueda de un boleto para el Masters ATP de Turín.

Medvedev tuvo que batallar mucho para vencer 4-6, 6-3 y 7-6 (7/1) al británico Cameron Norrie (41º) en poco más de dos horas y media de partido y jugará en cuartos contra el francés Adrian Mannarino (73º).

Te puede interesar: MLB noticias | Los Cerveceros muestran el camino en un béisbol Grandes Ligas al borde del cambio