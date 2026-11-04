Alexander Zverev tuvo en París un estreno amargo como número 1 del mundo

El alemán salió en la segunda ronda del Masters 1000 que se juega en la capital de Francia

Francia/El alemán Alexander Zverev, que el lunes ascendió al N.1 de la clasificación ATP, perdió este miércoles en partido de segunda ronda del Masters 1000 de París contra el italiano Lorenzo Musetti (N.24), por 7-6 (7/5) y 6-2.

Zverev, ganador esta temporada de sus primeros títulos del Grand Slam (Roland Garros y US Open), iguala el registro del español Carlos Alcaraz, que en 2022 también perdió su primer partido tras alcanzar el N.1 de la clasificación mundial, en el ATP 500 de Astana.

En su primer partido como nuevo patrón del circuito, una posición que conservará hasta final de año, el alemán acumuló errores y se despidió prematuramente de la capital francesa, donde hace unos meses logró el primer gran éxito de su carrera tras conquistar su primer título del Grand Slam en Roland Garros.

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Musetti, antiguo N.5 de la ATP, se convierte en el quinto jugador en derrotar a un tenista en su primer partido como número uno del ranking.

En el primer set, ambos jugadores salvaron puntos de quiebre en juegos consecutivos a mitad de la manga y se decidió en el tie-break, donde el alemán llegó a colocarse con ventaja de 5-2.

Pero Musetti reaccionó encadenando cinco puntos consecutivos para tomar ventaja y cerrar el primer parcial con un gran servicio, muy abierto y al revés de Zverev, que no pudo devolverlo.

Ese final del primer set dio mucha confianza a Musetti, que apenas cometió dos errores no forzados, quebró en dos ocasiones el servicio de un errático Zverev y acabó llevándose el partido.

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- "Merezco estar donde estoy" -

Zverev aseguró tras el partido que no le pesó la presión por jugar como N.1, aunque sí se mostró molesto.

"Siento que soy el único número 1 del mundo en la historia del tenis que tiene que explicar por qué está bien que yo sea el número 1 del mundo, lo cual me resulta bastante difícil, porque creo que merezco estar donde estoy, aunque haya perdido hoy".

"Para simplificarlo, él jugó realmente bien y yo muy mal, uno de mis peores partidos en los últimos dos meses", añadió.

En los octavos de final, Musetti se enfrentará al francés Luca Van Assche, que dio también la sorpresa al imponerse al estadounidense Learner Tien.

En otros partidos del martes, el español Daniel Mérida cayó claramente ante el estadounidense Tommy Paul, por un doble 6-1, y el francés Quentin Halys derrotó al estadounidense Frances Tiafoe, lo que clasificó al también galo Arthur Fils para el Masters de Turín.

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Fils será el primer tenista francés en participar en el tradicional torneo de cierre de temporada que reúne a los ocho mejores tenistas del año.

Este torneo, que reunirá en la ciudad del norte de Italia a los ocho mejores tenistas de la temporada, volverá a contar con un participante francés 10 años después de que lo jugara Gaël Monfils.

Para el torneo de Maestros (del 15 al 22 de noviembre), en el que no jugará Jannik Sinner, lesionado, ya están clasificados Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, además de Fils.

Para los dos puestos que quedan, aspiran Tiafoe, Rafael Jódar, Alex De Miñaur, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Tommy Paul.

Para que el español Jódar, que ocupa por ahora la última plaza de acceso al Masters, logre la clasificación en su primera temporada como profesional, necesita que De Miñaur no gane el miércoles al argentino Tomás Etcheverry, que Djokovic y Fritz no alcancen las semifinales en París y que Paul no juegue la final.