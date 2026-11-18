A pesar de tener molestias en sus piernas, el español logró una victoria importante en el certamen

Italia/A pesar de acabar con problemas físicos, el español Carlos Alcaraz venció este miércoles al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4 y horas después se metió en las semifinales del Masters ATP gracias a la victoria de Frances Tiafoe ante Flavio Cobolli.

La victoria ante el ruso abrió el camino del español a semifinales, mientras el triunfo del estadounidense Tiafoe (8º) ante el italiano Cobolli (6º) 7-6 (8-6) y 6-0 confirmó su clasificación.

Seguiría así los pasos del número uno mundial, el alemán Alexander Zverev, que también ganó sus dos primeros encuentros en este torneo y que el martes selló el boleto a las semifinales.

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- Atención médica -

Alcaraz, que llegó al partido de este miércoles con su rodilla derecha vendada, solicitó la entrada del kinesiólogo en el inicio del segundo set para un masaje, antes de que le fuera vendado su muslo izquierdo.

"Pequeños problemas físicos, pero creo que todo el mundo pudo comprobar que podía jugar un buen tenis, que pude moverme bien", tranquilizó en un primer mensaje justo tras la victoria.

En su conferencia de prensa pospartido dio más detalles sobre lo ocurrido.

"Estaba jugando muy bien y, de repente, he sentido un pequeño problema en los isquiotibiales, aunque creo que no es nada importante. He podido seguir jugando a un muy buen nivel desde ese momento y hasta el final del partido", relató.

"He intentado mantener la calma y no moverme de una forma demasiado agresiva, concentrarme en mis golpes. Ahora mismo, me encuentro bien. Lo valoraremos con mi equipo y con mi fisioterapeuta, el resto del día de hoy y mañana (jueves) van a ser muy importantes para ver cómo evoluciona", añadió.

Más allá de estas molestias o del dolor, Alcaraz se encuentra en racha y encadena once victorias seguidas, ya que antes de los dos triunfos en este Masters en Turín logró hilar títulos en otras dos citas sobre pista dura bajo techo, el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París.

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- Control de la situación -

Después de barrer a Tiafoe en el primer partido con un doble 6-2, el tenista murciano de 23 años dominó a Medvedev, quinto del mundo y campeón de este Torneo de Maestros en 2020, también sin grandes complicaciones.

Quebró dos veces el saque del ruso en el primer set, que solventó en 39 minutos, y abrió la segunda manga ya con un nuevo break, que le permitió llevar la iniciativa hasta su victoria, sellada en una hora y once minutos.

"Ha sido un partido interesante. He jugado a grandísimo nivel, a un estilo que es lo que tenía que hacer contra Daniil. Me ha venido muy bien tener un resto muy agresivo. En el segundo saque suyo le he metido mucha presión, eso me ha dado muchas opciones de jugar al ataque", estimó.

Alcaraz ha tenido un 2026 muy marcado por una lesión de muñeca que le tuvo cuatro meses fuera del circuito, desde el torneo de Barcelona de abril hasta su reaparición en agosto para jugar el Abierto de Estados Unidos, lo que le hizo perderse sobre todo Roland Garros y Wimbledon.

"La lesión me hizo darme cuenta de qué es lo importante, de lo que realmente importa, que no es ganar o perder finales de torneos. Se trata simplemente de jugar al tenis. Eso es lo que comprendí: que es un regalo cuando puedes saltar a la pista, competir y estar sano", admitió este miércoles.

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