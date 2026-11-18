El presidente de la organización lidera las preparaciones finales en la capital panameña para definir reformas estatutarias, membresías y competencias rumbo a Los Ángeles 2028.

Panamá/La Ciudad de Panamá se convirtió este miércoles 18 de noviembre de 2026 en escenario de una importante reunión de la Junta Ejecutiva de World Boxing, organismo rector internacional del boxeo, que avanza en los preparativos de su próximo Congreso, programado para el 20 de noviembre.

El encuentro estuvo presidido por el titular de la organización, Gennadiy Golovkin, y tuvo como propósito revisar los principales asuntos administrativos, institucionales y deportivos que serán presentados a las Federaciones Miembro durante la cita.

Entre los temas abordados destacaron las propuestas de modificación de los estatutos, los procesos electorales, los derechos de votación y los requisitos de membresía, además de aspectos relacionados con el desarrollo de las competiciones internacionales.

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Gobernanza, estatutos y procesos electorales

Durante la sesión, la Junta Ejecutiva examinó diferentes propuestas vinculadas con el funcionamiento institucional de World Boxing, entre ellas los procedimientos de elección, los derechos de voto y posibles enmiendas a los Estatutos de la organización.

También se analizaron modificaciones a las Reglas Deportivas y de Competición, así como ajustes relacionados con las Asociaciones Continentales.

Uno de los puntos discutidos fue el cuórum necesario para la toma de decisiones. Después de realizar una comparación con los reglamentos de otras federaciones internacionales, la Junta acordó mantener las disposiciones actuales y no presentar modificaciones sobre este aspecto.

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World Boxing amplía su base de federaciones nacionales

Otro de los asuntos relevantes fue el crecimiento de la membresía internacional. Desde el Congreso de 2025, la Junta Ejecutiva ha avalado a 61 Federaciones Nacionales.

De ese grupo, 45 federaciones han presentado la documentación requerida para que sus solicitudes sean sometidas a votación y puedan convertirse en Miembros de Pleno Derecho de World Boxing.

Este proceso representa un paso importante en la expansión y consolidación del organismo, que busca fortalecer su estructura internacional y ampliar la participación de las federaciones nacionales.

Calendario internacional rumbo a Los Ángeles 2028

En materia deportiva, la directiva también evaluó las candidaturas para organizar eventos internacionales de World Boxing durante los años 2027 y 2028.

La planificación de estas competiciones forma parte de la estrategia del organismo para fortalecer su calendario deportivo y continuar el desarrollo del boxeo internacional con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

World Boxing y el futuro olímpico del boxeo

World Boxing es la federación internacional que trabaja por la gobernanza y el desarrollo del boxeo, con sede en Suiza y reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI).

Su estrategia para el periodo 2026-2029 está sustentada en cuatro pilares: los atletas primero, la integridad, la innovación y la estabilidad financiera y el desarrollo.

Con la reunión celebrada en Panamá, la Junta Ejecutiva busca dejar preparados los principales puntos que serán sometidos a consideración de las Federaciones Miembro durante el Congreso del 20 de noviembre, una cita importante para definir el rumbo institucional y deportivo del boxeo internacional.

Fuente: World Boxing