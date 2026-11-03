Champions League resultado| Barcelona ni se inmuta por la lluvia ante Aston Villa

Después de perder ante el PSG, en la jornada anterior de la Champions, el equipo azulgrana volvió a mostrar solidez.

España/Una genialidad de Lamine Yamal y el olfato goleador de Raphinha bastaron al FC Barcelona para endosar un 3-0 al Aston Villa, este martes en la cuarta fecha de la Liga de Campeones, en medio del diluvio en la ciudad catalana.

Esta nueva goleada, unida al 6-1 del sábado ante el Alavés, hace olvidar los tropiezos previos ante el PSG (4-2) en la máxima competición europea y ante el Real Madrid en el campeonato doméstico (2-1).

Un gol de bella factura de Lamine Yamal (7') y un doblete del brasileño Raphinha (52', 64'), unidos a un par de buenas intervenciones del arquero Joan García dieron al conjunto culé su tercera victoria en Champions.

El conjunto culé pasa a ocupar el segundo puesto provisional en el grupo de Champions, solo por detrás del vigente campeón PSG, donde suma 9 puntos.

El Aston Villa, que llegó al feudo azulgrana con pleno de victorias en Champions, se mantiene en el Top 3 de la Champions, en la que presenta unos guarismos más positivos que en la Premier League, donde ocupa el noveno puesto.

No obstante, luego de haber vencido al Brujas belga, Fenerbahçe turco y Viking noruego, el vigente campeón de la Europa League, se estrelló en su primer duelo ante un rival de la máxima exigencia.

El equipo de Birmingham saltó al Camp Nou con un once conformado por jugadores de once nacionalidades diferentes, y ninguno de ellos inglés.

Un pase erróneo del brasileño João Gomes llegó a pies de Yamal, que no desaprovechó el regalo y envió con la zurda el balón lejos del alcance del arquero japonés Zion Suzuki.

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- Yamal supera a Mbappé y Haaland -

Ocho días después de su tercer puesto en el Balón de Oro, por detrás del inglés Harry Kane y del francés Kylian Mbappé, el campeón del mundo español anotó así su 14º gol en la Liga de Campeones con apenas 19 años y 3 meses, uno más que los 13 de Mbappé y los 10 de Erling Haaland antes de cumplir los 20.

El guardameta español Joan García salvó a su equipo en dos ocasiones, primero saliendo lejos de su área para bloquear a Nicolas Jackson y luego con una parada ante el suizo Johan Manzambi diez minutos más tarde.

Al volver de vestuarios, el Barça continuó con su dominio de la posesión y se aseguró los tres puntos gracias a un doblete de Raphinha en apenas doce minutos.

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A pase de Fermín López, el capitán de los blaugrana vio cómo su disparo se desviaba ligeramente en Pau Torres, lo justo para engañar a Suzuki.

En el minuto 64, tras una internada de João Cancelo por el costado izquierdo, Raphinha se colocó entre los centrales del Aston Villa, al límite del fuera de juego, para empujar el balón desde el área pequeña y subir el tercero al marcador.

Antes de recibir al Aston Villa, el FC Barcelona había disputado 18 partidos consecutivos en la Liga de Campeones encajando al menos un gol.

Antes del comienzo del encuentro, la presentación de los jugadores se hizo sin el himno de la Liga de Campeones y se guardó un minuto de silencio en homenaje al jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido tras un fuerte choque con el guardameta rival en un partido de Segunda División, y a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en España el 28 de octubre.