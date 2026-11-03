LASK Linz 2-0 Slovan Brastislava (Primer tiempo) - Champions League EN VIVO| Duelo de panameños confirmado: Andrade, Blackman y Martínez titulares

Partido del prestigioso torneo de clubes con sabor panameño en el Mes de la Patria

Panamá/El fútbol panameño tendrá una representación especial en el compromiso que disputarán el LASK Linz de Austria y el Slovan Bratislava de Eslovaquia, por la UEFA Champions League. Tres futbolistas canaleros aparecen como protagonistas de un encuentro que despierta un interés particular en Panamá: Andrés Andrade, por el conjunto austríaco, y César Blackman y Cristian Martínez, por el equipo eslovaco.

Contexto del partido

El LASK llega con argumentos para asumir el favoritismo. Su victoria por 3-2 como visitante frente al Sporting de Portugal, en la jornada anterior, representó un impulso importante para el equipo austríaco, que consiguió sus primeros tres puntos en la fase de liga.

Por su parte, el Slovan Bratislava afronta un compromiso de mucha exigencia. El equipo eslovaco viene de caer 4-0 frente a la Roma y necesita mejorar considerablemente su rendimiento defensivo y su capacidad para generar peligro en ataque.

Hay un dato que favorece a los locales: el Slovan ha perdido sus cuatro visitas anteriores a clubes austríacos, encajando 14 goles. Además, este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos

Para el LASK, ganar significaría consolidar su recuperación y acercarse a la zona de clasificación a las rondas eliminatorias. Para el Slovan, sumar puntos fuera de casa sería vital para mantener vivas sus aspiraciones europeas.