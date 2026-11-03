Panamá anuncia convocatoria para Torneo UNCAF Femenino Sub-19

La selección femenina será la anfitriona del certamen que se realizará entre el 9 y 15 de noviembre.

Panamá/La Selección Sub-19 Femenina de Panamá anuncia su convocatoria oficial para disputar el Torneo UNCAF Sub-19 FIFA Forward, que se celebrará en territorio panameño del 9 al 15 de noviembre de 2026.

El equipo nacional, dirigido por el entrenador Gerard Aubí, viene trabajando desde hace meses como parte de su proceso de preparación y desarrollo, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a los compromisos internacionales.

Para este torneo, Aubí ha convocado a un grupo de 20 futbolistas nacidas entre los años 2008 y 2011, conformando una selección que reúne distintas generaciones del fútbol femenino panameño. La convocatoria responde también a las circunstancias del calendario competitivo, ya que varias jugadoras que habitualmente forman parte del proceso de selecciones nacionales se encuentran comprometidas con sus respectivos clubes en las instancias decisivas de la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

De esta manera, el cuerpo técnico apuesta por dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos meses y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad a nuevas futbolistas para sumar experiencia internacional y seguir creciendo dentro del proceso de selecciones nacionales.

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Panamá, en el Grupo A

La selección panameña formará parte del Grupo A, junto a Belice, Honduras y El Salvador. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Cuba.

Panamá iniciará su participación el lunes 9 de noviembre frente a Belice. Posteriormente, se medirá ante Honduras el miércoles 11 y cerrará la fase de grupos frente a El Salvador el viernes 13. Los tres encuentros se disputarán a las 3:00 p.m. en el COS Sports Plaza.

El torneo concluirá el domingo 15 de noviembre con la disputa de los partidos finales, que determinarán las posiciones definitivas de las ocho selecciones participantes.

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Entrenamientos y concentración

La selección panameña retoma entrenamientos de martes 3 a viernes 6 de noviembre en el COS Sports Plaza, mientras que el sábado 7 concentrarán en un hotel de la localidad.

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Convocatoria oficial

Porteras

Nicolette Mas – Umecit FC

Camila Aparicio – Inter Panama CF

Defensas

Ketsianeth Panay – CD Plaza Amador

Stikenu McClean – Santa Fe FC

Chan Day Mapp – JM Academy

Hilary Pineda – Tevi Coclé FC

Yaisbely Montes – CD Origen

Sheris Gutiérrez – Fénix FC

Volantes

Kimberly Alvarado – FC Panamá Norte

Giselle Márquez – Florida Tech (USA)

Ana Belisa Pérez – Inter Panama CF

Alexa Ortega – Inter Panama CF

Camila Díaz – Inter Panama CF

Jozuanys Santos – Umecit FC

Delanteras

Anyelina Moreno – Santa Fe FC

Sonia Rodríguez – Santa Fe FC

Rut Antioco – Santa Fe FC

Jaisy Bracho – JM Academy

Poppy Wakefield – Ohio Elite Soccer (USA)

Karla Ovalle – Jones College Bobcats (USA)

Información de FPF