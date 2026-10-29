El conjunto panameño obtuvo nueve medallas en un escenario internacional donde compitieron con atletas de alto nivel

Panamá/La delegación de Panamá de Muay Thai regresó al país tras su destacada participación en el Mundial de Artes Marciales que se realiza en Toscana, Italia.

Los integrantes de la representación panameña arribaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen donde fueron recibidos con mucha alegría por familiares y amigos.

"Fue una experiencia fenomenal. Estamos muy agradecidos de haber podido ir a Italia y haber competido en muay thai que es mi especialidad", declaró Jean Paul Fernández Cornejo, quien obtuvo una medalla de oro en la división de 71 kilogramos.

Fernández resaltó que el torneo les permitió ver a atletas de varios países que demostraron sus destrezas en cada combate.

"Vimos a muchos atletas alemanes, ucranianos, de todos los países que te puedes imaginar, hasta tailandeses", agregó.

La delegación obtuvo un total de nueve medallas: cinco de oro y cuatro de plata.