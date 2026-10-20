TVN Media impulsa la innovación con inteligencia artificial en el hackIAthon Panamá
Desde su primera edición en 2025, el hackIAthon ha conectado talento tecnológico con retos reales del sector productivo. Antes de llegar a Panamá, el evento tuvo ediciones en Ecuador y Mendoza, Argentina.
Ciudad de Panamá, Panamá/Como Innovation Leader de la cuarta edición del hackIAthon, TVN Media participó con el reto «De la señal a la decisión», un caso real que invitó a los equipos a desarrollar un copiloto de inteligencia informativa con IA.
El hackIAthon, organizado por Viamatica y coorganizado por ADEN University, cerró en Panamá su cuarta edición, la primera en el país. Durante dos jornadas, ejecutivos, equipos de desarrollo, patrocinadores y aliados se reunieron para explorar cómo llevar la inteligencia artificial a decisiones reales de negocio.
TVN Media participó como Innovation Leader y patrocinador principal, apostando por el uso adecuado y responsable de la inteligencia artificial para optimizar procesos y explorar nuevas formas de transformar información en decisiones.
Como parte del hackIAthon, los equipos trabajaron en el reto «De la señal a la decisión», un caso del contexto de TVN Media que consistió en desarrollar un copiloto de inteligencia informativa con IA. La solución busca convertir noticias públicas e indicadores oficiales en temas priorizados, fichas de evidencia y borradores que apoyen la toma de decisiones humanas, sin automatizar la publicación de contenidos. Este desafío permitió orientar el trabajo hacia una necesidad concreta y elevar el nivel de las propuestas presentadas durante el Pitch Day.
En representación de TVN Media, Alejandro Arjona, director técnico, participó como integrante del jurado evaluador, encargado de conocer y valorar las soluciones desarrolladas por los equipos finalistas.
Equipos ganadores
Siete equipos presentaron sus propuestas durante el Pitch Day. Los ganadores de esta edición fueron:
- Primer lugar: Ciberpty, integrado por Gilberto Ramos y Jeffery Gyamerah.
- Segundo lugar: SCAYL, integrado por Anthony Morell, Carlos González y Sebastián Sánchez.
- Tercer lugar: Vorluno, integrado por José González, Janpier González y Cristian Valdés.
Los tres equipos ganadores representan a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Veraguas.
Un espacio para la innovación y el intercambio de conocimiento
Desde su primera edición en 2025, el hackIAthon ha conectado talento tecnológico con retos reales del sector productivo. Antes de llegar a Panamá, el evento tuvo ediciones en Ecuador y Mendoza, Argentina.
La programación incluyó un Ciclo de Conferencias IA con ocho expositores de empresas como Banisi, ENEXT, Ondú, IANEXO, Royaltic Group, Notion, ADEN Educational Group y Viamatica, quienes abordaron temas relacionados con la inteligencia artificial, la analítica conversacional, la ciberseguridad y la transformación de procesos.
A través de esta participación, TVN Media reafirma su interés en explorar el potencial de la inteligencia artificial como herramienta para fortalecer el análisis de información y apoyar la toma de decisiones, manteniendo un enfoque responsable y centrado en las personas.