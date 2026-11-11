Beca para estudiar en China 2027-2028: requisitos, edades, documentos y fechas para panameños

La beca incluye matrícula, alojamiento, un estipendio mensual y seguro médico durante la estancia en China. No cubre el pasaje aéreo. Su duración corresponde al período de estudios del programa de licenciatura, maestría o doctorado.

¿Quieres estudiar en China? Ya está abierta la convocatoria de las Becas del Gobierno Chino para el año académico 2027/2028, dirigida a estudiantes panameños interesados en cursar estudios en universidades de la República Popular China.

Quienes quieran aplicar deben leer con detenimiento los requisitos y presentar sus solicitudes dentro del plazo. El cierre es el 29 de enero de 2027, a las 5:00 p. m., y el registro y la carga de documentos se hacen en la plataforma CSC (www.campuschina.org). Después, los aspirantes deberán esperar las indicaciones de la Embajada sobre los siguientes pasos.

¿Qué cubre la beca?

La beca incluye matrícula, alojamiento, un estipendio mensual y seguro médico durante la estancia en China. No cubre el pasaje aéreo. Su duración corresponde al período de estudios del programa de licenciatura, maestría o doctorado.

¿Quién puede aplicar?

Licenciaturas (clases en mandarín): título de bachiller y no tener más de 25 años .

título de bachiller y . Maestrías (clases en mandarín o inglés): título de licenciatura y no tener más de 35 años .

título de licenciatura y . Doctorados (clases en mandarín o inglés): título de maestría y no tener más de 40 años.

Los graduados en proceso deben presentar constancia oficial de estudios emitida por su institución actual.

Áreas de estudio

La convocatoria abarca ocho áreas:

ciencias agropecuarias

ingeniería y tecnología

ciencias de la salud

ciencias naturales y exactas

economía, estadística y administración pública

educación

logística y transporte

humanidades (arte, historia y lingüística)

Condiciones generales

Para las tres modalidades, el aspirante debe:

Ser ciudadano panameño por más de cuatro años y residente en Panamá en los últimos cuatro años , con más de dos años de residencia efectiva en el país hasta el 30 de abril del año académico al que postula. A partir de nueve meses de estadía, se cuenta como un año, sujeto al sello de entrada y salida del pasaporte.

y , con hasta el 30 de abril del año académico al que postula. A partir de nueve meses de estadía, se cuenta como un año, sujeto al sello de entrada y salida del pasaporte. Cumplir con los requisitos académicos y lingüísticos de las universidades de interés. Antes de aplicar, debe revisar www.campuschina.org y seleccionar tres universidades, porque cada una tiene criterios distintos.

Documentos para licenciaturas

Formulario de solicitud en línea en www.campuschina.org (categoría del programa: A ; número de agencia para Panamá: 5911 )

(categoría del programa: ; número de agencia para Panamá: ) Pasaporte con validez mínima hasta el 1 de septiembre de 2028

Diploma y créditos de bachiller, apostillados y traducidos al chino o inglés

al chino o inglés Certificado HSK : para programas en mandarín (excepto los de idioma chino), en principio nivel 3

: para programas en mandarín (excepto los de idioma chino), en principio Certificado CSCA (obligatorio para licenciaturas) : examen en línea el 19 de diciembre de 2026 o el 23 de enero de 2027 , con la materia que exija la carrera elegida. La inscripción previa se hace en csca.cn/home , por lo general con un mes de anticipación.

: examen en línea el , con la materia que exija la carrera elegida. La inscripción previa se hace en , por lo general con un mes de anticipación. Carta de preadmisión (da prioridad)

(da prioridad) Plan de estudios o propuesta de investigación, en mandarín o inglés, de mínimo 200 palabras

Obras artísticas (si aplica)

Formulario de examen físico para extranjeros, completado en inglés

Récord policivo de uso internacional, apostillado y traducido al chino o inglés

Menores de 18 años: carta de compromiso infantil

Documentos para maestrías y doctorados

Formulario en línea, pasaporte, examen físico y récord policivo, con los mismos requisitos de licenciatura

Diploma y créditos del grado anterior, apostillados y traducidos

Certificado de idioma: HSK nivel 4 para programas en mandarín (excepto los de idioma chino) y TOEFL o IELTS para programas en inglés

para programas en mandarín (excepto los de idioma chino) y para programas en inglés Carta de preadmisión o aceptación de la universidad o de un profesor tutor (da prioridad)

o aceptación de la universidad o de un profesor tutor (da prioridad) Dos cartas de recomendación de un profesor o superior

de un profesor o superior Plan de estudios o propuesta de investigación, en mandarín o inglés, de mínimo 800 palabras

Obras artísticas (si aplica)

Preguntas frecuentes

¿Y si no domino el mandarín? Se puede aplicar. Si la universidad china admite al estudiante pero considera que su nivel aún no alcanza lo requerido, la beca cubrirá un año de curso preparatorio de idioma chino .

Se puede aplicar. Si la universidad china admite al estudiante pero considera que su nivel aún no alcanza lo requerido, la beca . ¿Dónde se hace el HSK? En el Instituto Confucio de la Universidad de Panamá .

En el . ¿Es necesario el HSK si hago el CSCA? La Embajada puede recibir la solicitud solo con el resultado del CSCA. Sin embargo, los documentos se remiten a las universidades chinas, que fijan sus propios criterios de admisión.

La Embajada puede recibir la solicitud solo con el resultado del CSCA. Sin embargo, los documentos se remiten a las universidades chinas, que fijan sus propios criterios de admisión. ¿Aprobar la entrevista de la Embajada garantiza la admisión? No. La selección de la Embajada solo recomienda al estudiante ante las universidades chinas. La admisión definitiva la confirma la universidad a través del sistema, y solo entonces el estudiante podrá cursar con la beca.

La selección de la Embajada solo al estudiante ante las universidades chinas. La admisión definitiva la confirma la universidad a través del sistema, y solo entonces el estudiante podrá cursar con la beca. ¿Qué hacer si acabo de graduarme y aún no tengo el diploma? Se puede presentar una constancia de la institución que certifique que completó los estudios y está pendiente de graduación, junto con los boletines de calificaciones. Si supera la entrevista, deberá tramitar después la apostilla y la traducción.

Se puede presentar una constancia de la institución que certifique que completó los estudios y está pendiente de graduación, junto con los boletines de calificaciones. Si supera la entrevista, deberá tramitar después la apostilla y la traducción. ¿Puedo aplicar si ya estudio en China? Sí, siempre que su universidad emita una carta de aceptación que conste su conformidad con la solicitud, para completar los años restantes de la carrera.

Sí, siempre que su universidad emita una carta de aceptación que conste su conformidad con la solicitud, para completar los años restantes de la carrera. ¿Se puede pedir prórroga? Los becarios actuales pueden solicitar una extensión con aprobación de la universidad. La solicitud se envía por correo electrónico, sin cargar documentos en la plataforma CSC.

Las consultas pueden enviarse a consultaculturachina@gmail.com. La convocatoria incluye además un código QR para descargar los archivos de la aplicación.