Condenan a 64 meses de prisión a hombre por hurto de tuberías de cobre en el ITSE

El hurto de tuberías de cobre en las instalaciones del ITSE terminó con una condena de 64 meses de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Panamá/Un hombre de nacionalidad dominicana fue condenado a 64 meses de prisión por el delito de hurto agravado en perjuicio del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), luego de admitir su responsabilidad en el robo de tuberías de cobre de las instalaciones del centro educativo.

La condena fue obtenida por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Cuarta de la Fiscalía Anticorrupción, tras una investigación que se inició con la aprehensión del ciudadano, quien fue sorprendido apoderándose de tuberías de cobre ubicadas en uno de los cuartos fríos del ITSE.

El caso llegó a una audiencia de solicitudes múltiples el 9 de noviembre de 2026, ante un juez de garantías, quien declaró legal la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos contra el investigado en calidad de autor.

Posteriormente, el imputado aceptó su responsabilidad por los hechos atribuidos, lo que permitió validar oralmente un acuerdo de pena.

Como resultado, el juez lo declaró penalmente responsable y le impuso 64 meses de prisión. Además, estableció como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo período, una vez cumplida la condena principal.

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