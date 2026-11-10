Caso Pandeportes: Tribunal confirma detención preventiva de Elvis Rodríguez, socio de Héctor Brands, por blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar contra Elvis Rodríguez, imputado por presunto blanqueo de capitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta a Elvis Rodríguez, socio del exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, quien es investigado por el presunto delito de blanqueo de capitales en un caso relacionado con el manejo de fondos de esa institución.

La investigación es desarrollada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y se originó a partir de informes financieros y de auditoría que identificaron presuntas irregularidades en movimientos de dinero, transferencias bancarias y operaciones vinculadas a sociedades comerciales relacionadas con el exdirector de Pandeportes y personas de su entorno.

De acuerdo con el Ministerio Público, las pesquisas por blanqueo de capitales comenzaron el 27 de agosto de 2025, luego de que un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) señalara posibles inconsistencias financieras y transaccionales de Brands entre 2019 y 2025. Entre los movimientos bajo investigación figuran presuntos pagos recibidos de la empresa Multi Servicios Modernos S.A., vinculada a familiares del exfuncionario.

El caso salió a la luz en diciembre de dicho año, cuando el Ministerio Público y la Policía Nacional desarrollaron la "Operación Bávaro" en distintos puntos del país. Durante ese operativo fueron aprehendidos Brands, tres de sus hijos, su exesposa, su actual pareja y su socio Elvis Rodríguez.

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En las primeras audiencias, la Fiscalía presentó información de una auditoría forense de la Contraloría General de la República que habría detectado un presunto incremento patrimonial injustificado superior a 649 mil dólares entre 2019 y 2024. También expuso transferencias millonarias entre sociedades comerciales, entre ellas Service Solutions, S.A. y Multi Servicios Modernos, que estarían relacionadas con contratos estatales.

Dentro del expediente también figuran como imputados Yoani Rodríguez, esposa de Elvis Rodríguez, así como otros familiares y allegados de Brands: Aldair Brands, Aimar Brands, Héctor Brands Orozco, Edy Anayansi Brands, Eliana Janeth Cedeño y Yasbel Núñez.

En junio de 2026, el proceso fue declarado causa compleja por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Rodrigo Chiari. La decisión, fundamentada en el artículo 502 del Código Procesal Penal, tomó en cuenta la cantidad de hechos investigados y de personas imputadas, y concedió a la Fiscalía cuatro meses adicionales para profundizar las pesquisas.

La investigación comprende presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, relacionados con operaciones financieras y patrimoniales que habrían ocurrido entre 2019 y 2025.