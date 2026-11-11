Sandra Sandoval ya tiene lista la decoración navideña de su casa

Árboles monumentales, follajes nevados, luces cálidas, destellos dorados y diferentes detalles decorativos forman parte de la propuesta, que incluye un oso polar que se roba las miradas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Navidad ya llegó a la casa de Sandra Sandoval. La cantante compartió en sus redes sociales un video en el que mostró la decoración navideña que preparó para recibir las fiestas de fin de año, una ambientación en la que predominan el blanco y el dorado.

Sin embargo, este año la celebración tiene un significado diferente para la artista, quien explicó que quería tener su hogar decorado desde temprano y aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad con las familias que resultaron afectadas por el terremoto que golpeó a comunidades del interior del país.

"Este año me gustaría que todos nos enfoquemos en hacer felices a las familias y a los niños que lo perdieron todo", expresó Sandra.

La decoración estuvo a cargo de José Zavala, de J Zavala Christmas, quien también compartió imágenes del resultado y describió el concepto utilizado para transformar los espacios de la residencia.

"¡Cuando la Navidad se viste de gala!", escribió Zavala al presentar el trabajo, en el que el blanco y el dorado se convirtieron en los protagonistas.

Árboles monumentales, follajes nevados, luces cálidas, destellos dorados y diferentes detalles decorativos forman parte de la propuesta, que incluye un oso polar que se roba las miradas.

El decorador destacó que cada elemento fue pensado para crear una ambientación elegante, cuidando las proporciones, las texturas y los detalles de cada rincón.

Así, mientras la decoración anuncia la llegada de la temporada navideña, el mensaje de Sandra recuerda que estas fiestas también representan una oportunidad para compartir, acompañar y llevar alegría a quienes más lo necesitan.