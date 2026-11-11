China 'apoyará firmemente' a Cuba frente a las sanciones de EEUU

China reiteró su respaldo a Cuba frente a las nuevas sanciones de Estados Unidos y rechazó las medidas que afectan los sectores petrolero y electrónico de la isla.

Pekín, China/El canciller chino aseguró este miércoles a su homólogo cubano en un encuentro en Pekín que el país asiático "apoyará firmemente" a La Habana frente a las sanciones de Estados Unidos, que impuso nuevas restricciones a la isla la semana pasada.

Desde enero, Estados Unidos ha impuesto severas sanciones y un bloqueo petrolero contra Cuba, lo que paraliza la economía del país y provoca cortes generalizados de electricidad, así como escasez de productos de primera necesidad.

"Independientemente de cómo evolucione la situación, China apoyará firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y de sus derechos e intereses legítimos, y se opondrá a las sanciones, los bloqueos y las injerencias externas", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, a su par Bruno Rodríguez Parrilla, según un comunicado.

Agregó que China está dispuesta a "reforzar la comunicación y la cooperación con Cuba (...) y a oponerse conjuntamente a la política de la fuerza y a las acciones unilaterales".

La semana pasada, el Departamento de Estado norteamericano anunció una nueva serie de medidas dirigidas contra los sectores petrolero y electrónico de Cuba.

Por primera vez, estas también incluyen a dos empresas chinas acusadas de suministrar equipos electrónicos y de seguridad al ejército cubano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó rápidamente estas sanciones y luego anunció la visita de Bruno Rodríguez Parrilla a China esta semana.

Un portavoz del ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, también denunció el "sabotaje" de Estados Unidos a la cooperación entre China y Cuba, advirtiendo que Pekín tomaría "todas las medidas necesarias" para defender a sus empresas.