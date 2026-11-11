Canal prevé mayor presión sobre sus reservas de agua entre febrero y mayo de 2027

La vía interoceánica mantiene 33 cupos diarios de tránsito, pese a que las lluvias entre mayo y septiembre estuvieron un 25 % por debajo del promedio. Las medidas de ahorro permiten conservar aproximadamente 1,200 millones de litros de agua al día.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá prevé que entre febrero y mayo de 2027 se registre el período de mayor presión sobre los recursos hídricos de sus lagos, un escenario contemplado en su presupuesto para el próximo año fiscal, que proyecta 10,750 tránsitos de buques de alto calado.

Así lo dio a conocer la administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, durante su participación en la Conferencia Marítima Internacional de Houston (HIMC), donde presentó las medidas operativas y los proyectos con los que la vía busca mantener la confiabilidad de su servicio y ampliar su capacidad.

Actualmente, el Canal opera en condiciones cercanas a la normalidad, con 33 cupos diarios y un calado máximo de 49 pies para buques neopanamax, pese a que las precipitaciones entre mayo y septiembre estuvieron un 25 % por debajo del promedio.

Las medidas de ahorro de agua en las esclusas han permitido conservar aproximadamente 1,200 millones de litros diarios, lo que contribuye a proteger los niveles de los lagos.

“En comparación con 2024, hemos mejorado significativamente nuestras medidas operativas para ahorrar agua. Esto nos ha permitido reducir considerablemente el impacto sobre el transporte marítimo”, señaló Espino de Marotta.

Cabe señalar que el pasado 9 de noviembre anunciaron a las navieras un aumento en su capacidad diaria de tránsito, al incorporar un cupo adicional de reserva en las esclusas Panamax para embarcaciones de la categoría Super, elevando de 18 a 19 los espacios disponibles por día en este segmento.

Con este ajuste, la capacidad total del Canal aumenta a 34 cupos diarios de tránsito entre las esclusas Panamax (24) y Neopanamax (10), brindando a las navieras mayores oportunidades de acceso y una mejor capacidad de planificación de sus itinerarios.

Río Indio: construcción prevista para 2028

Durante una conversación moderada por el periodista Peter Tirschwell, Espino de Marotta presentó el embalse de Río Indio como la solución a largo plazo para los desafíos hídricos del Canal.

Según lo expuesto, el proyecto permitirá mantener 36 tránsitos diarios y un calado de 50 pies, además de garantizar el suministro de agua potable para más de la mitad de la población panameña. Se espera que la construcción física comience en 2028 y que el embalse entre en funcionamiento en 2032.

“Este lago garantizará que podamos realizar ambas actividades sin que una afecte a la otra: mantener entre 36 y 40 tránsitos diarios y suministrar agua potable a la población”, afirmó.

Corredor energético y nuevas terminales

La estrategia de diversificación incluye un corredor energético para transportar propano y butano entre ambos océanos mediante tuberías, sin utilizar agua de las esclusas.

Esta infraestructura ampliará la capacidad de transporte para los exportadores de la costa del Golfo de Estados Unidos que abastecen a los mercados asiáticos. A ello se suman las terminales de contenedores de Corozal y Telfers, que agregarán entre 5 y 6 millones de TEU de capacidad anual, una medida equivalente a contenedores de 20 pies.

El transporte de contenedores continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento de la vía. Durante el año fiscal 2026, el tonelaje transportado por las esclusas neopanamax aumentó un 8.2 %, impulsado por la transición de las navieras hacia buques de mayor tamaño.

Servicio al comercio mundial

Espino de Marotta también se refirió a la reciente crisis en el estrecho de Ormuz y señaló que el Canal amplió su capacidad operativa para responder al aumento de la demanda de transporte de productos energéticos.

En ese contexto, destacó que más de 40 países se han adherido al Tratado de Neutralidad.

“El Tratado de Neutralidad garantiza que todos los países tengan la oportunidad de utilizar el Canal. Cuando se producen interrupciones en otras partes del mundo, el canal de Panamá permanece abierto para servir al comercio mundial”, expresó.

La conferencia, organizada por el Puerto de Houston, reunió a representantes de la cadena de suministro para abordar la colaboración y la innovación en el sector marítimo.

“El canal de Panamá está aquí para servir al comercio mundial de manera muy eficiente. Queremos seguir operando durante los próximos 100 años y estamos comprometidos a mantener nuestro papel como un actor clave en el comercio internacional”, afirmó Espino de Marotta.