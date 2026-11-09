Canal de Panamá aumenta a 34 los tránsitos diarios y eleva el calado autorizado en las esclusas Neopanamax

Ciudad de Panamá/ El Canal de Panamá informó, mediante un aviso a las navieras, sobre un aumento en su capacidad diaria de tránsito, al incorporar un cupo adicional de reserva en las esclusas Panamax para embarcaciones de la categoría Super, elevando de 18 a 19 los espacios disponibles por día en este segmento.

Con este ajuste, la capacidad total del Canal aumenta a 34 cupos diarios de tránsito entre las esclusas Panamax (24) y Neopanamax (10), brindando a las navieras mayores oportunidades de acceso y una mejor capacidad de planificación de sus itinerarios.

En el anuncio también se comunicó sobre un ajuste al calado máximo autorizado para los buques que transitan por las esclusas Neopanamax, el cual, a partir de hoy 9 de noviembre de 2026, será de 15.24 metros (50 pies), ajuste que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

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La medida rige de forma inmediata y responde a la mejora en el nivel de los lagos, así como a proyecciones hidrológicas favorables que permiten optimizar el uso del recurso hídrico, sin comprometer la sostenibilidad de las operaciones.

El cupo adicional estará disponible mediante el sistema regular de reservas del Canal.

Para las fechas de reserva comprendidas entre el 12 y el 17 de noviembre de 2026, será ofrecido a través del Período 3 (subasta). Para las fechas entre el 18 y el 23 de noviembre de 2026, estará disponible mediante el Período 2 (Competencia Especial).

A partir de las fechas de reserva correspondientes al 24 de noviembre de 2026 en adelante, el espacio será ofrecido durante la apertura regular del Segundo Período de Competencia.

El Canal recordó a sus clientes que el Sistema de Reservas de Tránsito continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha de tránsito, por lo que las embarcaciones que no cuenten con una reserva podrían experimentar tiempos de espera significativamente mayores.

El Canal de Panamá indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas de la cuenca y de los niveles de sus lagos, y continuará comunicando oportunamente cualquier ajuste necesario para garantizar la confiabilidad, competitividad y sostenibilidad de la ruta interoceánica.