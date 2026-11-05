Singapur formaliza ante la OEA su respaldo al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá

La participación de Singapur se suma a los compromisos internacionales destinados a preservar la neutralidad de una infraestructura estratégica para el transporte marítimo mundial.

Singapur formalizó este jueves 5 de noviembre su respaldo al régimen de neutralidad permanente del Canal de Panamá, tras depositar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su instrumento de ratificación del protocolo que regula el funcionamiento neutral de la vía interoceánica.

El acto se realizó en la sede de la OEA, en Washington D. C., con la participación de representantes diplomáticos de Singapur y de la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante ese organismo internacional.

La ratificación del Protocolo al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá representa un nuevo respaldo internacional al régimen jurídico que establece las condiciones bajo las cuales debe operar la vía interoceánica.

El protocolo está vinculado al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, suscrito el 7 de septiembre de 1977 en Washington, como parte de los acuerdos Torrijos-Carter. Este instrumento internacional permite que otros Estados se incorporen al régimen de neutralidad permanente de la vía acuática, reconociendo su importancia para el comercio y la navegación mundial.

El régimen contempla que el Canal de Panamá permanezca abierto al tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones, sin discriminación y conforme a las condiciones establecidas en el tratado.

Con el depósito de su instrumento de ratificación, Singapur formaliza su participación en este compromiso internacional, que busca preservar el funcionamiento de una de las principales rutas marítimas del mundo.

Tanto Panamá como Singapur desempeñan funciones estratégicas en las cadenas globales de suministro, la conectividad marítima y el transporte internacional de mercancías. En ese contexto, la ratificación del protocolo refuerza el respaldo diplomático de Singapur a las disposiciones internacionales que regulan la neutralidad de la vía panameña.

La Misión Permanente de Panamá ante la OEA señaló que el depósito del instrumento constituye una manifestación de apoyo al régimen de neutralidad permanente del Canal de Panamá.

La participación de Singapur se suma a los compromisos internacionales destinados a preservar la neutralidad de una infraestructura estratégica para el transporte marítimo mundial.

La ratificación no implica modificaciones en la administración ni en el control del Canal de Panamá, que continúa bajo responsabilidad panameña, sino la formalización de un compromiso internacional con su régimen de neutralidad.