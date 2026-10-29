Aduanas lanza operativo especial para combatir el contrabando durante Navidad

Aduanas inicia el operativo Navidad sin Contrabando en Panamá para combatir el comercio ilegal, la falsificación de productos y la defraudación fiscal durante las fiestas de fin de año.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas pondrá en marcha este domingo 1 de noviembre el operativo Navidad sin Contrabando, una iniciativa que busca combatir la falsificación de productos y la defraudación fiscal aduanera durante las fiestas de fin de año en Panamá.

Como parte de las acciones, se desplegarán inspectores aduaneros en distintos puntos del país para realizar inspecciones de mercancías en puestos de control y establecimientos comerciales.

Bajo el lema “Esta Navidad, que tu regalo sea legal”, la entidad recomienda a los consumidores conservar y tener a mano las facturas de sus compras, ya que estos documentos pueden ser solicitados durante las verificaciones para comprobar la procedencia de los productos y evitar posibles retenciones.

Los resultados del año pasado reflejan la magnitud de los controles. Según las cifras de la entidad, se registraron 146 casos a nivel nacional y se retuvieron mercancías de contrabando valoradas en cerca de B/. 1.8 millones.

Estas acciones buscaron impedir que productos ingresaran de manera ilegal al mercado panameño, una práctica que afecta a los comercios que operan formalmente y a la economía nacional.

En materia de falsificación, Aduanas retiró del mercado mercancías valoradas en B/.489,470. Además, entre octubre y diciembre, se retuvieron en los aeropuertos productos y bienes por un valor de B/.355,530 que no habían sido declarados por viajeros al ingresar al país.

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La Autoridad recordó a la ciudadanía que puede reportar posibles irregularidades relacionadas con el contrabando y otras actividades ilícitas de forma confidencial, escribiendo al correo electrónico denuncias@ana.gob.pa, llamando a la línea telefónica 506-744 o contactando al Centro de Atención Ciudadana 311.

Con el operativo Navidad sin Contrabando, la entidad busca reforzar la vigilancia sobre el ingreso y la comercialización de mercancías durante la temporada de fin de año, además de promover compras legales y prevenir la circulación de productos falsificados en el país.