Alcaldía de Panamá señala que retira 470 toneladas toneladas de basura de ríos y playas por semana

La Alcaldía señala que la intervención ha permitido reducir la presencia de grandes acumulaciones de basura y recuperar espacios naturales.

Ciudad de Panamá/Alrededor de 470 toneladas de residuos de distintos tipos y tamaños son retiradas semanalmente como parte de las labores de limpieza que desarrolla la Alcaldía de Panamá, a través del Consorcio Río Verde, en ríos, cauces y zonas costeras de la capital.

De acuerdo con el reporte con corte al 12 de septiembre, un total de 534 toneladas de desechos habían sido removidas mediante operativos simultáneos en los cauces de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, además de las playas ubicadas en estos sectores.

Las labores también abarcan el litoral Pacífico, desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este, donde se registró un incremento semanal de 151.5% en la cantidad de desechos sólidos recolectados y trasladados al relleno sanitario.

Entre los residuos encontrados durante las jornadas de limpieza se encuentran plásticos, llantas, electrodomésticos y colchones, elementos que terminan acumulándose en los cauces, manglares y áreas costeras.

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La Alcaldía señala que la intervención ha permitido reducir la presencia de grandes acumulaciones de basura y recuperar espacios naturales que durante años han resultado afectados por la disposición inadecuada de desechos.

Además de las labores de recolección, brigadas trabajan desde tierra firme en la poda y corte de vegetación, así como en la remoción de escombros y residuos orgánicos, con el propósito de favorecer el flujo de agua en los ríos.

Las autoridades indicaron que estos trabajos se realizan procurando no alterar los elementos naturales que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas y forman parte de las acciones de recuperación y mantenimiento de los afluentes y zonas costeras de la ciudad.