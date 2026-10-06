Suspenden audiencia contra Genaro López y otros miembros del Suntracs

López permanece bajo la medida cautelar de reporte periódico y con brazalete electrónico, como parte de las medidas cautelares impuestas dentro de la investigación relacionada con unas tierras ubicadas en un proyecto en Red Frog, Bocas del Toro.

La audiencia intermedia prevista para este martes 6 de octubre contra el dirigente sindical Genaro López y otros miembros del Suntracs, investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, fue suspendida a petición del Ministerio Público.

La suspensión se produce luego de que la Fiscalía presentara un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la decisión del juzgado que negó extender el plazo para continuar con las investigaciones.

El abogado de López, César Ruiloba, señaló que la defensa espera que el Ministerio Público presente formalmente la acusación y sustente sus señalamientos con los elementos de prueba correspondientes, para luego acudir a la audiencia y demostrar la inocencia de su representado.

Cuestionó el hecho de que las investigaciones datan del 2022 y aún se solicite más tiempo.

López permanece bajo la medida cautelar de reporte periódico y con brazalete electrónico, como parte de las medidas cautelares impuestas dentro de la investigación relacionada con unas tierras ubicadas en un proyecto en Red Frog, Bocas del Toro.

El caso

El proceso contra López es llevado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. El exdirigente sindical está imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.

La investigación se remonta a 2022, cuando el abogado Fernández Bultrón presentó una querella en representación de 143 trabajadores de la construcción afiliados al Suntracs en isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso guarda relación con una presunta transacción de compra y venta de una isla en esa provincia que habría sido realizada por dirigentes del sindicato a nombre de la organización.