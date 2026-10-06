Mujer es aprehendida en Santiago tras hallazgo de 162 paquetes de presunta droga en el vehículo que conducía

De acuerdo con el informe del 2 de octubre de 2026, se han incautado 19,390 paquetes de presunta sustancia ilícita y 2,191 armas de fuego .

Una mujer de 32 años fue aprehendida luego de que en el vehículo que conducía fueran encontrados 162 paquetes de presunta droga, durante un operativo realizado en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

El hallazgo se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro del automóvil. Al inspeccionarlo, la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional y el Ministerio Público encontraron ocho bolsas de basura de color negro en cuyo interior estaban ocultos los paquetes rectangulares con la presunta sustancia ilícita.

Además de los paquetes, dentro del vehículo tipo camioneta color blanco fue ubicado un dispositivo móvil.

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar la procedencia de la presunta droga y el destino que tendría el cargamento.

En lo que va del año 2026, ha capturado a más de 48,407 personas por distintos delitos y faltas.

Del total de capturas registradas durante este periodo, 31,538 corresponden a personas requeridas mediante oficio; 302 por homicidio; 13,985 por faltas administrativas; 2,272 por microtráfico y 310 por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con el informe del 2 de octubre de 2026, se han incautado 19,390 paquetes de presunta sustancia ilícita y 2,191 armas de fuego.

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