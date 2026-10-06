Lionel Messi despedida | 5 misterios de Benín que no sabías, hoy es el homenaje al diez

¡HOY! Argentina vs Benín, último partido de Lionel Messi con la Albiceleste, a las 6:00 p.m. (previa 5:00 p.m.) EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Estadio Monumental de Buenos Aires está listo para una noche de lágrimas, nostalgia y gratitud eterna. Lionel Messi se despide de la Selección de Argentina tras más de dos décadas de magia, 208 partidos y 125 goles internacionales.

Sin embargo, frente a los 85,000 espectadores que agotaron las entradas en dos horas, el oponente elegido para ser el sparring de esta cita histórica ha levantado la ceja de más de un fanático: la selección de Benín.

Para la inmensa mayoría del planeta fútbol, este país de África Occidental es un completo enigma. A continuación, revelamos 5 datos desconocidos sobre el combinado africano que buscará plantarle cara a los campeones del mundo en el adiós del "Diez".

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1. El complejo de inferioridad que borraron por decreto

Durante más de 60 años, la selección fue conocida formalmente como "Les Écureuils" (Los Ardillas). Sin embargo, la afición y la propia federación se cansaron de que su apodo transmitiera una imagen de debilidad y timidez ante los gigantes de su continente, como los Leones de Camerún o los Elefantes de Costa de Marfil. Por ello, en agosto de 2022, el gobierno aprobó un cambio radical de identidad: pasaron a llamarse oficialmente "Les Guépards" (Los Guepardos), buscando infundir velocidad, respeto y temor en sus rivales.

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2. El récord más insólito en la historia de la Copa Africana

Benín ostenta una marca insólita en los torneos continentales. En la edición de la Copa Africana de Naciones 2019, lograron la hazaña de clasificar a los cuartos de final sin ganar un solo partido en el tiempo reglamentario. Avanzaron en la fase de grupos tras cosechar tres empates consecutivos (incluyendo duelos ante Ghana y Camerún) y eliminaron a la poderosa Marruecos en octavos de final por la vía de los penales.

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3. Jugaban bajo otro nombre y un pasado de suspensión total

El fútbol de este país no siempre se vistió con los colores de Benín. Hasta 1975, el territorio era conocido como la República de Dahomey, nombre con el que disputaron sus primeros encuentros internacionales y se afiliaron a la FIFA. Su historia institucional ha sido turbulenta; en mayo de 2016, el país sufrió una suspensión total por parte de la FIFA debido a la interferencia de los tribunales civiles en las elecciones de su federación local, lo que congeló su desarrollo durante meses.

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4. Un estratega trotamundos en el banquillo

El encargado de arruinarle la fiesta a la Scaloneta es el experimentado entrenador franco-alemán Gernot Rohr. Con 73 años, Rohr es un viejo lobo del fútbol africano, habiendo dirigido previamente a selecciones de peso como Nigeria, Gabón, Níger y Burkina Faso. El técnico ha dotado a los "Guepardos" de un orden táctico muy rocoso, utilizando un esquema 4-2-3-1 enfocado en las transiciones letales.

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5. No vienen solo a pedir la camiseta de Messi

A pesar de ubicarse en el puesto 89 del Ranking FIFA, Benín atraviesa un momento competitivo notable bajo la dirección de Rohr. Llegan a Buenos Aires con el ánimo a tope tras iniciar de gran manera su camino a la Copa Africana de Naciones 2027, logrando un empate 1-1 ante Burkina Faso y una gran victoria 2-1 frente a Mauritania. Su capitán y referente de ataque, Steve Mounié (delantero del Augsburgo alemán), lidera a una plantilla dispuesta a demostrar que no viajaron más de 8,000 kilómetros solo para ser espectadores del último baile de Leo.

Este choque imperdible, cargado de emociones y con el condimento de un rival impredecible, se podrá disfrutar de principio a fin de forma totalmente gratuita: