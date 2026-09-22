Jubilados de Chiriquí piden aumento de pensión ante el alto costo de vida

Los jubilados y pensionados se concentraron en el Parque Miguel de Cervantes para solicitar al Ejecutivo que respalde la propuesta que busca establecer una pensión mínima de $600 para quienes actualmente reciben menos de $300 mensuales.

David, Chiriquí/Un grupo de jubilados y pensionados de la provincia de Chiriquí realizó este martes una protesta pacífica en el Parque Miguel de Cervantes, en David, para exigir al Gobierno que apoye una propuesta que busca establecer una pensión mínima de $600 mensuales para quienes actualmente reciben menos de $300.

Los manifestantes señalaron que existe una iniciativa en la Asamblea Nacional relacionada con este aumento y pidieron que avance su discusión, además de solicitar al Órgano Ejecutivo que se garanticen los recursos necesarios para hacer efectiva la medida.

Durante la protesta, los jubilados argumentaron que el incremento es necesario ante el aumento del costo de vida y las dificultades que enfrentan para cubrir gastos básicos, medicamentos y atención médica.

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Otro de los participantes pidió directamente al presidente de la República que respalde la propuesta. Los jubilados también cuestionaron las dificultades que, según aseguran, enfrentan para acceder a medicamentos y determinados servicios de salud.

Uno de los manifestantes pidió al Ejecutivo atender las necesidades de este sector. Los participantes sostuvieron que el aumento permitiría mejorar sus condiciones económicas y afrontar parte de los gastos asociados con alimentación y salud.

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Los jubilados y pensionados también señalaron que esperan mantener conversaciones con altos funcionarios del Órgano Ejecutivo y de la Caja de Seguro Social (CSS) para analizar la propuesta que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional.

Con información de Demetrio Ábrego