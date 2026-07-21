Best of Panama 2026: inicia la cata que elegirá los mejores cafés especiales del país

La competencia, que celebra este año su trigésima edición, reúne algunos de los cafés de mayor calidad producidos en Panamá y se desarrolla del 20 al 24 de julio, a pocos kilómetros de las fincas donde se cultivan estos granos reconocidos en el mercado internacional.

Chiriquí/Con la participación de 102 lotes presentados por 47 productores, arrancó en Boquete la Cata Nacional del Best of Panama (BOP), uno de los certámenes más importantes del café de especialidad a nivel mundial.

Durante esta etapa, un panel de expertos evaluará las muestras para seleccionar los 72 mejores cafés que avanzarán a la Cata Internacional. La competencia, que celebra este año su trigésima edición, reúne algunos de los cafés de mayor calidad producidos en Panamá y se desarrolla del 20 al 24 de julio, a pocos kilómetros de las fincas donde se cultivan estos granos reconocidos en el mercado internacional.

En la primera fase del concurso, los 102 lotes son analizados por un panel conformado por 21 jueces nacionales y 10 prejueces, quienes tendrán la misión de escoger los mejores 24 cafés en cada una de las tres categorías en competencia: Varietales, geishas naturales y geishas lavadas.

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), organizadora del certamen, mantiene un proceso de evaluación respaldado por estrictos controles de transparencia para garantizar la autenticidad y el origen de cada muestra. El juez principal y presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, informó que todos los cafés inscritos en la categoría Varietales fueron sometidos a análisis genéticos en laboratorios especializados de Francia.

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Los resultados confirmaron que ninguna de las muestras contenía granos de Geisha, una condición indispensable para competir en esa categoría. Koyner explicó que este resultado fortalece la credibilidad del certamen y abre la puerta a que nuevas variedades desarrolladas por productores panameños alcancen perfiles sensoriales comparables a los del reconocido Geisha.

"Si un café varietal presenta durante la cata atributos similares a los del Geisha, significa que estamos frente a una variedad con características únicas y un gran potencial para posicionar a Panamá en nuevos segmentos del café de alta especialidad", destacó.

Las primeras jornadas de evaluación ya reflejan el alto nivel de las muestras participantes. Según los jueces, algunos cafés de la categoría Varietales han alcanzado hasta 93 puntos sobre una escala de 100, una calificación poco común dentro de este segmento. Durante las sesiones de cata se han identificado perfiles sensoriales complejos, con aromas y sabores que incluyen notas florales de jazmín y lavanda, acompañadas de matices cítricos, frambuesa, fresa, melón y frutas tropicales.

Productores elevan la calidad del café panameño

La jueza nacional María Ruiz destacó el nivel de procesamiento de las muestras presentadas y aseguró que el trabajo realizado por los caficultores se refleja en la calidad del producto final.

"Hemos encontrado cafés muy bien procesados y con una excelente presentación. Es una gran noticia para los productores que continúan especializándose para ofrecer un café competitivo en el mercado internacional", comentó.

Una valoración similar hizo José Lutrel, productor de Abu Coffee y juez nacional, quien señaló que las primeras mesas de evaluación mostraron perfiles aromáticos muy variados, con notas de especias, eucalipto, flores y frutos tropicales.

El Best of Panama se ha consolidado como la principal vitrina internacional para el café panameño de especialidad, especialmente el Geisha, reconocido durante los últimos años por alcanzar precios récord en subastas internacionales. La edición número 30 busca mantener ese prestigio y, al mismo tiempo, impulsar nuevas variedades capaces de ampliar la presencia de Panamá en el mercado mundial del café de alta gama.