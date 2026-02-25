Panamá afina estrategia legal ante arbitraje internacional con Panama Ports

El Estado no solicitará ningún tipo de arreglo . No obstante, el ministro de Economía y Finanzas dejó abierta la puerta a una eventual conversación si la contraparte presenta términos favorables para el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adelantó este miércoles que Panamá debe escoger en los próximos días al equipo legal que representará al Estado en el arbitraje que se desarrollará en la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York.

Según explicó, el equipo deberá ser notificado antes de la primera quincena de marzo, como parte del cronograma procesal establecido.

Chapman detalló que el reclamo contra el Estado panameño supera los 1.500 millones de dólares, una cifra que calificó como “totalmente alejada de la realidad”, tomando en cuenta los aportes realizados por el operador Panama Ports Company a la República de Panamá durante los últimos 25 años.

“Desde un punto de vista financiero, con la experiencia que yo tengo, creo yo que eso es rebatible con un altísimo grado de probabilidad”, afirmó el ministro, quien agregó que actualmente se encuentran en el proceso de recibir propuestas de abogados especialistas en arbitrajes internacionales. “Espero que prontamente tomemos esa decisión”, puntualizó.

El titular de Economía subrayó que la posición de Panamá frente al arbitraje es sólida, por lo que el Estado no solicitará ningún tipo de arreglo. No obstante, dejó abierta la puerta a una eventual conversación si la contraparte presenta términos favorables para el país. “Si la contraparte está interesada en acercarse para conversar sobre un posible acuerdo con la República de Panamá ofreciendo términos y condiciones razonables y atractivos para la República de Panamá, nuestra responsabilidad es escucharlos y así lo haremos”, sostuvo.

Por su parte, el exministro de Economía Fernando Aramburú Porras consideró que Panamá debería contrademandar. A su juicio, el perjuicio sufrido por el país ha sido significativo y debe cuantificarse. Señaló que el operador fue un “socio desleal”, al no cumplir con pagos y oponerse al desarrollo portuario nacional, mencionando proyectos como Corozal y Farfán, los cuales —según indicó— enfrentaron demandas cada vez que surgía una iniciativa.

En cuanto a la operatividad en los puertos de Balboa y Cristóbal, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que avanzan en la estabilización del servicio. Detalló que se realizaron las primeras pruebas en el puerto de Balboa, incluyendo tomas aéreas que serán presentadas próximamente, y que también se efectuaron pruebas iniciales en Cristóbal.

Icaza anunció además que esperan recibir este jueves a las 3:00 p.m. el primer barco en el puerto de Cristóbal, lo que calificó como una señal positiva dentro del proceso de normalización.

Desde el sector privado, el presidente de la Asociación Marítima de Panamá, Ricardo Lince, aseguró que no se han registrado quejas y que las operaciones marchan con normalidad. Reconoció, sin embargo, cierta incertidumbre entre clientes respecto a posibles cobros por almacenaje dentro del puerto, situación que —indicó— está siendo atendida por la Autoridad Marítima de Panamá.

Este miércoles, la empresa APM Terminals, encargada de Balboa, informó que el 90% del personal ya está capacitado. Asimismo, detalló que se realizan pruebas con buques y con el sistema ferroviario, como parte de los avances para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio portuario.

Con información de Elizabeth González