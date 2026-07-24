Operativo en Cerro Patacón: Autoridad de Aseo denuncia desvío de camiones mediante amenazas con armas

Mejía señaló que anteriormente se han encontrado armas y drogas entre los residuos, pero aclaró que no puede establecerse que las amenazas denunciadas estén relacionadas con esos delitos.

Panamá/Conductores y trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) habrían sido amenazados con armas para obligarlos a desviar camiones recolectores dentro del relleno sanitario de Cerro Patacón, denunció Rodrigo Mejía, secretario general de la institución.

La situación, que se habría repetido en varias ocasiones, motivó un operativo con la participación de la Policía Nacional y la jueza de paz de Ancón en el área de reciclaje del relleno. Las autoridades buscan determinar quiénes están detrás de las amenazas y qué pretendían encontrar u obtener mediante el desvío de los vehículos.

“Se nos ha informado de que se están desviando los camiones. ¿Con qué motivo? No sabemos. Entonces se disponen en otro lado. Amenazan a los conductores y al personal con armas”, manifestó Mejía.

El funcionario aclaró que los conductores no desviaban voluntariamente los vehículos, sino que eran obligados a modificar su recorrido. “No es a voluntad de los conductores, son obligados”, afirmó.

Investigan posibles actividades ilícitas

Mejía señaló que anteriormente se han encontrado armas y drogas entre los residuos, pero aclaró que no puede establecerse que las amenazas denunciadas estén relacionadas con esos delitos.

“A veces utilizan los camiones porque, ¿quién va a revisar un camión de basura? Entonces se valen de esto para, se nos ha informado, hacer un tráfico ciego”, expresó.

El secretario general insistió en que corresponderá a la Policía investigar el motivo de los desvíos y determinar si guardan relación con alguna actividad ilícita.

“No es lo que nosotros podemos aquí decir que está pasando, pero lo que sí se informó es sobre la amenaza para la desviación de los camiones. Ya le tocará a la Policía investigar y ahondar con qué motivo se estaba haciendo”, indicó.

Más de 100 personas fueron identificadas y liberadas

Durante el operativo, más de 100 personas que permanecían dentro del relleno y no formaban parte del personal autorizado fueron identificadas por las autoridades.

Mejía aclaró que no fueron aprehendidas. Los agentes tomaron sus datos, les explicaron las razones de la intervención y posteriormente las dejaron en libertad.

La AAUD también les comunicó verbalmente que se encontraban dentro de un área de acceso restringido, administrada por la institución.

Según los registros citados por Mejía, más de 500 personas realizan algún tipo de actividad de reciclaje dentro del relleno. El funcionario reconoció que muchas trabajan de manera honrada, pero señaló que las actuaciones atribuidas a un grupo estarían poniendo en peligro al personal institucional, a las empresas prestadoras de servicios y a los propios recicladores.

Con información de Luis Alberto Jiménez.