Pagos a médicos residentes: gremio asegura que más del 70% tiene turnos extraordinarios pendientes

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han reconocido la existencia de retrasos en algunos pagos y han indicado que trabajan para normalizar la situación.

Los médicos residentes e internos volvieron a denunciar retrasos en el pago de turnos extraordinarios, una situación que, según la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos, afecta a más del 70% de estos profesionales en el país y que se arrastra desde hace varios años.

La denuncia cobró fuerza esta semana luego de que una médica residente en la provincia de Darién hiciera pública, a través de redes sociales, la falta de pago de turnos extraordinarios y sobresueldos, algunos con más de 13 meses de atraso.

El presidente de la Federación, Nicolás García, explicó que el problema no es nuevo y aseguró que el gremio ha sostenido reuniones con autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa) para buscar soluciones.

"Este es un tema que se viene dando desde hace más de dos años. Ya en enero de 2025 teníamos una deuda enorme por turnos extraordinarios correspondientes a 2021, 2022, 2023 e incluso 2024", afirmó.

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Problemas administrativos y falta de presupuesto

García indicó que, tras varias reuniones con las autoridades, se identificaron fallas tanto por parte de algunos funcionarios como de los procesos administrativos.

Entre los principales problemas mencionó:

Retrasos en la tramitación de la documentación.

Pérdida de planillas en algunas secretarías.

Demoras en los departamentos de Recursos Humanos.

Falta de presupuesto para hacer efectivos los pagos.

No obstante, señaló que 18 meses después de iniciadas las gestiones, muchos médicos siguen sin recibir el dinero correspondiente.

Según García, más del 70% de los médicos residentes e internos, tanto del Minsa como de la CSS, enfrenta atrasos en el pago de turnos extraordinarios.

El dirigente aseguró que incluso él mantiene pagos pendientes.

Como presidente de la Federación, no me quedo atrás. En estos momentos se me adeudan 13 meses de turnos, además de retroactivos y cambios de categoría", expresó.

Añadió que la mayoría de sus colegas atraviesa una situación similar.

En el caso de los médicos internos, explicó que los atrasos son menores únicamente porque muchos ingresaron recientemente al sistema.

"A los que menos se les debe son cuatro o cinco meses, simplemente porque llevan ese tiempo trabajando", indicó.

También reclaman sobresueldos en áreas de difícil acceso

Además del pago de turnos extraordinarios, el gremio denunció retrasos en los sobresueldos destinados a quienes laboran en zonas de difícil acceso, como Darién y Bocas del Toro.

García afirmó que muchos médicos aceptan trabajar en estas regiones debido a la necesidad de personal, pero consideran que también deben recibir oportunamente las compensaciones establecidas.

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"El Gobierno nos exige ir a áreas de difícil acceso y nosotros asumimos ese reto porque la población lo necesita, pero también queremos que nuestros médicos reciban lo que les corresponde", sostuvo.

El presidente de la Federación recordó que los médicos residentes e internos cumplen jornadas laborales que pueden extenderse entre 32 y 36 horas continuas.

"No tenemos una hora fija para terminar. Nuestro trabajo finaliza cuando se termina toda la atención que debemos brindar", explicó.

Asimismo, denunció situaciones que enfrentan médicos destinados en Bocas del Toro, quienes, tras acompañar el traslado de pacientes críticos hacia hospitales de Chiriquí, en ocasiones deben asumir de su bolsillo los gastos para regresar a su lugar de trabajo.

Según García, esta situación también se registra en Darién.

"Solo pedimos que nos paguen lo trabajado"

El dirigente aclaró que el gremio no está solicitando aumentos salariales, sino el pago de labores ya realizadas. Explicó que los montos por turnos extraordinarios no representan cifras elevadas.

"Un médico interno puede recibir alrededor de 23 o 24 dólares por un turno de 24 horas. Lo que estamos pidiendo es que se nos pague lo que ya trabajamos", señaló.

García manifestó además su preocupación por los planes del Ministerio de Salud para ampliar la cobertura de atención médica, mientras persisten problemas presupuestarios para cancelar las deudas existentes.

"Si todavía existe una falta importante de presupuesto y no se pueden pagar las obligaciones actuales, preocupa cómo se sostendrán nuevos servicios", concluyó.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han reconocido la existencia de retrasos en algunos pagos y han indicado que trabajan para normalizar la situación. Entretanto, la Federación aseguró que continuará dando seguimiento al tema hasta que los médicos residentes e internos reciban los pagos pendientes.