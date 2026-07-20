Hospital del Niño enfrenta aumento de casos del virus respiratorio sincitial; ministro de Salud realiza recorrido

Las autoridades de salud reportan un incremento en las hospitalizaciones pediátricas y activan estrategias de contingencia mientras solicitan la vacunación de madres gestantes.

Ciudad de Panamá/El Hospital del Niño enfrenta una presión debido al incremento de casos de virus respiratorio sincitial que se registra en el país.

Durante un recorrido por la institución, el ministro de Salud, Fernando Boyd, confirmó que actualmente hay 48 menores en cuidados intensivos, de los cuales la mitad cursan con esta infección viral. La saturación hospitalaria ha obligado a las autoridades a buscar soluciones inmediatas para garantizar la atención de los pacientes más vulnerables.

Para hacer frente a esta emergencia, el Ministerio de Salud ha implementado medidas de contingencia, incluyendo la reconversión de espacios dentro del centro médico.

"Hemos reconvertido salones de clases en salas de hospitalización para atender a este tipo de pacientes", explicó Boyd, quien además destacó la llegada de vacunas al país para cubrir a la población infantil y proteger a los recién nacidos mediante la inmunización de las gestantes.

El ministro Boyd señaló que la nueva infraestructura del Hospital del Niño, cuya finalización está prevista para antes de que termine el año, brindará un gran desahogo, pero mientras la obra concluye, el enfoque está en la prevención.

Un niño sano puede complicarse y requerir cuidados intensivos

Por su parte, el director del Hospital del Niño, Paul Gallardo, detalló que, aunque el virus respiratorio sincitial suele causar una gripe leve en el 80% de los casos, existe un grupo de pacientes que desarrolla complicaciones graves. "No sabemos cómo va a ser la evolución en un niño sano. Puede ocurrir una complicación que amerite mayor demanda en urgencias y hospitalización", advirtió.

Gallardo enfatizó que los factores de riesgo incluyen la prematurez o enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas, pero aclaró que la infección no discrimina. Ante este panorama, la vacunación se posiciona como la principal herramienta de prevención. Las autoridades instan a las madres embarazadas a aplicarse el biológico entre las semanas 32 y 36 de gestación, ya que esto permite transmitir anticuerpos a los bebés justo antes del pico de contagios, que se espera para septiembre y octubre.

Además de la prevención, el centro hospitalario enfrenta un déficit de equipos críticos. El director del Hospital del Niño reveló que actualmente hay 75 menores conectados a soporte mecánico por diversas patologías, por lo que urge la compra de al menos 15 ventiladores adicionales. "No podemos esperar tres o cuatro meses a que termine la epidemia; hay que comprarlos directo y urgente", sentenció Gallardo, mientras el personal médico y de enfermería se ha multiplicado para cubrir la demanda las 24 horas del día.

Con información de Heidy Morán.