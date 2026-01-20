Más de 1.8 millones de muertes al año: el cáncer de pulmón exige atención temprana

Contenido Patrocinado

Este tipo de cáncer se origina en los pulmones y puede diseminarse rápidamente a los ganglios linfáticos y a otros órganos vitales como los huesos o el cerebro.

370 nuevos casos y más de 300 defunciones cada año, lo que ubica al cáncer de pulmón como el cuarto más letal del país
370 nuevos casos y más de 300 defunciones cada año, lo que ubica al cáncer de pulmón como el cuarto más letal del país / TVN Digital
Contenido Patrocinado
20 de enero 2026 - 07:00

Ciudad de Panamá, Panamá/El cáncer de pulmón representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud en el mundo. Su comportamiento agresivo y su diagnóstico tardío lo han convertido en la principal causa de muerte por cáncer a nivel global, una realidad que también golpea con fuerza a Panamá.

Cada año se reportan 2.4 millones de nuevos casos y 1.8 millones de muertes en el mundo, lo que equivale al 18.7 % de todas las defunciones por cáncer. En América Latina, se registran más de 97 mil nuevos casos y 86 mil muertes anuales, consolidándose como la principal causa de muerte oncológica en la región.

El 85 % de los casos se diagnostica en etapas avanzadas
El 85 % de los casos se diagnostica en etapas avanzadas / TVN Digital

En Panamá, la situación es igualmente preocupante: se diagnostican alrededor de 370 nuevos casos y más de 300 defunciones cada año, lo que ubica al cáncer de pulmón como el cuarto más letal del país.

Este tipo de cáncer se origina en los pulmones y puede diseminarse rápidamente a los ganglios linfáticos y a otros órganos vitales como los huesos o el cerebro. Existen dos tipos principales: el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el de células pequeñas, cada uno con comportamientos distintos. Además, presenta características genéticas específicas, conocidas como biomarcadores, que influyen en la progresión del tumor y en la selección del tratamiento.

El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, responsable del 64% de los casos y del 79% de las muertes, además de concentrar cerca del 80 % de los costos médicos asociados a la enfermedad. A esto se suman la exposición al humo de segunda mano, la contaminación ambiental, el humo de leña, sustancias tóxicas y enfermedades respiratorias como la EPOC, que aumenta entre dos y seis veces el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Uno de los mayores problemas es que los síntomas —tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, cansancio extremo o pérdida de peso— suelen confundirse con afecciones respiratorias comunes. Como consecuencia, el 85 % de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas y el pronóstico es menos favorable. En muchos casos, los pacientes pueden esperar hasta seis meses para iniciar tratamiento tras recibir el diagnóstico.

El cáncer de pulmón representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud en el mundo
El cáncer de pulmón representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud en el mundo / TVN Digital

La detección temprana marca la diferencia. El diagnóstico oportuno, a través de exámenes físicos, pruebas de laboratorio, estudios por imágenes, tamizaje y tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial aplicada a imágenes de tórax, permite identificar la enfermedad en etapas iniciales, cuando es más tratable y curable, reduciendo la mortalidad y mejorando la supervivencia.

El tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, medicina de precisión, terapia con láser y terapia fotodinámica, ajustadas al tipo y estadio del tumor. En este campo, compañías como AstraZeneca impulsan el desarrollo de terapias innovadoras y personalizadas, orientadas a mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.

Invertir en prevención, detección temprana y acceso oportuno a tratamientos es clave para cambiar el curso de una enfermedad que no avisa, pero que sí puede detectarse a tiempo.

Temas relacionados

contenido patrocinado contenido exclusivo Salud
Si te lo perdiste
Lo último
stats