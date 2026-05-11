Caja de Seguro Social apuesta por cirugías robóticas para reducir mora quirúrgica en Chiriquí

Este tipo de tecnología ofrece una visualización más cercana de los órganos y mayor precisión durante los procedimientos, lo que podría traducirse en menos riesgos para los pacientes y mejores resultados en cirugías delicadas, como las relacionadas con cáncer rectal.

Chiriquí/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la instalación de nuevos equipos de cirugía asistida por robot, una tecnología que, según las autoridades médicas, permitirá realizar procedimientos más precisos y contribuirá a disminuir los tiempos de espera y la mora quirúrgica en el sistema público de salud.

El director médico institucional, Erick Miranda, explicó que este avance representa una mejora importante frente a las técnicas tradicionales utilizadas actualmente en operaciones complejas, especialmente en pacientes con cáncer.

“Pacientes que van a operar próstata o cáncer de recto, que lo hacemos por cirugía abierta o por laparoscopía. La visión por laparoscopía es buena, pero la del robot es superior y nos permite mejores movimientos para una cirugía más segura y más eficiente”, señaló Miranda.

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El funcionario agregó que este tipo de tecnología ofrece una visualización más cercana de los órganos y mayor precisión durante los procedimientos, lo que podría traducirse en menos riesgos para los pacientes y mejores resultados en cirugías delicadas, como las relacionadas con cáncer rectal.

De acuerdo con las autoridades de la CSS, mientras se completa la instalación de los equipos, también se desarrollará un proceso de capacitación para los médicos que estarán encargados de operar los sistemas robóticos.

La institución estima que estas cirugías asistidas por robot podrían comenzar a realizarse en un periodo de cuatro a cinco meses.