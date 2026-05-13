Panamá acelera transformación del Inadeh con respaldo de Naciones Unidas

La delegación internacional conoció iniciativas enfocadas en fortalecer áreas estratégicas como logística, tecnología, construcción, turismo y servicios, sectores considerados claves para el crecimiento económico y la generación de empleo en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La transformación de la educación profesional en Panamá comienza a captar atención internacional. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) recibió la visita oficial de una delegación de alto nivel vinculada al sistema de Naciones Unidas, interesada en conocer los avances del Plan de Transformación y Mejora Integral que desarrolla actualmente la institución.

La misión estuvo integrada por representantes de la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), quienes recorrieron distintos proyectos enfocados en modernizar el modelo de formación técnica y profesional en Panamá.

Durante el encuentro, la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, aseguró que la institución atraviesa uno de los procesos de modernización más importantes de su historia, con el objetivo de convertir la capacitación técnica en una herramienta efectiva para impulsar el empleo, la productividad y la movilidad social.

“Estamos construyendo un Inadeh moderno, transparente y conectado con las necesidades reales del país y del mercado laboral. Nuestra visión es formar talento humano preparado para los desafíos del presente y del futuro”, expresó Pitti.

La delegación internacional conoció iniciativas enfocadas en fortalecer áreas estratégicas como logística, tecnología, construcción, turismo y servicios, sectores considerados claves para el crecimiento económico y la generación de empleo en Panamá.

Uno de los puntos que más interés despertó entre los representantes de Naciones Unidas fue el enfoque del Inadeh hacia la empleabilidad, mediante programas alineados con las demandas actuales de los sectores productivos y las nuevas tendencias del mercado laboral.

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El presidente de la Junta Ejecutiva y embajador de Rumania ante Naciones Unidas, Coronel Feruta, destacó que los avances observados reflejan una estrategia clara y una visión alineada con los estándares internacionales de desarrollo humano y formación profesional.

“Es un ejemplo de cómo las instituciones pueden alinearse estratégicamente para generar impacto y oportunidades reales para la población”, afirmó.

Durante la jornada también se presentaron los avances de la cooperación entre el Inadeh y Unops, orientados al fortalecimiento de infraestructura, procesos administrativos y capacidades institucionales bajo criterios de transparencia, sostenibilidad y eficiencia.

Con esta alianza, Panamá busca consolidar un modelo de formación técnica más moderno, competitivo y conectado con las necesidades reales del país, en un contexto donde la capacitación profesional se ha convertido en un elemento clave para enfrentar los desafíos económicos y tecnológicos del futuro.