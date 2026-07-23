Inadeh e ITSE formarán talento humano en el sector logístico

El memorando incluye, además, la promoción de pasantías, prácticas profesionales y otras oportunidades destinadas a facilitar la inserción laboral de los egresados.

Con el objetivo de preparar el talento humano que demanda el crecimiento de la plataforma logística panameña, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la capacitación, la certificación de competencias y la inserción laboral en el sector.

El acuerdo fue firmado durante la visita del Gabinete Logístico a la provincia de Colón, encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y establece un marco de cooperación para desarrollar competencias, actualizar la oferta académica e impulsar una formación alineada con las necesidades del mercado laboral.

Las instituciones coordinarán la identificación de las áreas que requieren mayor capacitación, el diseño de programas de especialización, la certificación de competencias y la preparación de personal operativo, técnico y de mandos medios.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, explicó que uno de los principales objetivos es garantizar que los colonenses puedan acceder a las plazas laborales generadas por las actividades logísticas y portuarias.

“Tanto el Inadeh como el ITSE hemos hecho un plan para dividirnos la formación para capacitar a las personas. Nosotros, de momento, ya tenemos dos semanas formando grupos en temas pórticos, seguridad industrial, logística, gastronomía e inglés técnico”, señaló Pitti.

Agregó que el ITSE también dispone de programas especializados y ya presentó la oferta curricular para que las personas interesadas puedan matricularse.

El memorando incluye, además, la promoción de pasantías, prácticas profesionales y otras oportunidades destinadas a facilitar la inserción laboral de los egresados. También contempla el intercambio de conocimientos, la realización de actividades académicas y técnicas, y el desarrollo de proyectos de innovación e investigación aplicada.

Con esta alianza, las autoridades buscan fortalecer la relación entre el sector educativo y el productivo, y avanzar en la formación de personal calificado para responder al crecimiento de la plataforma logística panameña.