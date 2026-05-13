Embajadora de China en Panamá adelanta posible reunión para tratar retención de buques con bandera panameña

La embajadora Xu Xueyuan destacó que ambos países siempre han mantenido una buena comunicación y que pronto se podrían dar detalles sobre este encuentro.

Ciudad de Panamá/La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, se refirió a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre la solicitud de una reunión con el Ministerio de Transporte de China.

El objetivo de esta reunión sería abordar temas relacionados con el sector marítimo y portuario, incluyendo las retenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en la nación asiática.

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La embajadora Xu Xueyuan destacó que ambos países siempre han mantenido una buena comunicación y que pronto se podrían dar detalles sobre este encuentro.

Afirmó que los dos gobiernos siempre han tenido "muy buenas coordinaciones y conversaciones", describiéndolas como un tipo de conversación "de amistad y muy abierta".

Xueyuan añadió que se espera información sobre los detalles de esta posible visita, incluyendo su contenido y el tiempo.