Panamá impulsa estrategia 'Una Sola Salud' para enfrentar desafíos sanitarios y ambientales

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recordó que la pandemia de COVID-19 evidenció la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal, la protección ambiental y la seguridad alimentaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se convirtió en sede de una reunión de alto nivel orientada a fortalecer la implementación de la estrategia “Una Sola Salud” (One Health), iniciativa que busca consolidar la coordinación entre los sectores de salud humana, salud animal y ambiente para enfrentar de manera integral los desafíos sanitarios actuales y futuros.

El encuentro reúne a autoridades gubernamentales, organismos internacionales y representantes de los sectores de salud, agropecuario y ambiente, con el objetivo de promover el diálogo intersectorial y avanzar hacia una agenda nacional articulada que permita mejorar la prevención y respuesta ante riesgos sanitarios.

Durante la apertura de la reunión, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que implementar la estrategia “Una Sola Salud” representa mucho más que prepararse para futuras pandemias.

“Implementar ‘Una Sola Salud’ no solo significa prepararse para futuras pandemias; también implica proteger los recursos naturales, garantizar sistemas alimentarios seguros y asegurar bienestar para las futuras generaciones”, expresó el titular del Ministerio de Salud.

Boyd Galindo recordó que la pandemia de COVID-19 evidenció la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal, la protección ambiental y la seguridad alimentaria.

“Hoy entendemos que las enfermedades emergentes, la resistencia antimicrobiana, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático forman parte de una misma realidad interconectada”, señaló.

Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Panamá, Ana Rivieré Cinamond, explicó que el concepto “Una Sola Salud” busca reducir las enfermedades transmitidas de animales a humanos y aquellas relacionadas con factores ambientales, con el propósito de prevenir futuras pandemias.

Propuesta de comité técnico nacional

Como parte de la agenda, se presentó el proyecto de Decreto Ejecutivo para la creación de un Comité Técnico Nacional Interdisciplinario y Multisectorial de “Una Sola Salud”, que funcionará como plataforma de coordinación para impulsar la implementación de esta estrategia en el país.

Las autoridades destacaron que Panamá ha contado con el respaldo de organismos y socios internacionales, entre ellos agencias del sistema de Naciones Unidas, FAO, ONU Medio Ambiente, la OPS/OMS y el Banco Mundial.

A través de iniciativas como el Fondo de Asociación Corea–Banco Mundial, se han apoyado acciones relacionadas con la coordinación intersectorial y la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

En la reunión participaron además el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino; el director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana, Juan Pablo Uribe; y el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), José Renán De León.