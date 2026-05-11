Presidenta encargada de Venezuela considera ‘indispensable’ negociar con Guyana sobre el Esequibo

La disputa territorial por la región de la Guayana Esequiba se arrastra desde el siglo XIX, pero se intensificó desde 2015.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, que una negociación directa con Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibo es "inevitable e indispensable".

La disputa territorial por la región de la Guayana Esequiba se arrastra desde el siglo XIX, pero se intensificó desde 2015, después de que ExxonMobil descubriera enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

En su intervención ante este tribunal en La Haya, Rodríguez argumentó que la solución negociada es "una conducción inevitable e indispensable de la controversia".

En la misma audiencia, la procuradora general del país caribeño, Arianny Seijo Noguera, afirmó que "Venezuela está dispuesta a resolver la controversia territorial con Guyana, pero dicha solución debe lograrse de conformidad con el único marco jurídico válido que rige la controversia; el Acuerdo de Ginebra de 1966".

Guyana considera que su frontera fue ratificada en un laudo arbitral en 1899 y solicita que la CIJ ponga fin a todo reclamo.

Por su parte, Venezuela apela al acuerdo de 1966, que anulaba ese laudo y planteaba bases para una negociación.

Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Quien fuera número dos de Maduro está incluida desde 2018 en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea que, en principio, tienen vetado el ingreso al bloque comunitario.

Sin embargo, Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre organizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina y también en una audiencia anterior en la CIJ por este mismo caso.

Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó solo dos viajes fuera de Venezuela, a los países caribeños vecinos Granada y Barbados.

Rodríguez y varios miembros de su delegación lucían este lunes un broche dorado que mostraba el mapa de Venezuela, incluyendo también el territorio en disputa, similar al utilizado por la presidenta en su viaje a Granada, que ya había provocado indignación en Guyana.