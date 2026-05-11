AIG activará nuevas medidas para frenar ciberataques en entidades públicas

Las medidas estarán enfocadas en fortalecer los controles de acceso, autenticación y herramientas tecnológicas utilizadas por las entidades públicas.

Panamá/Luego de registrarse al menos cinco ciberataques contra instituciones públicas del país, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) anunció la implementación de una nueva resolución que busca fortalecer la seguridad digital y reducir la vulnerabilidad de los sistemas estatales.

Entre las entidades afectadas figuran el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, explicó que la resolución establece un marco jurídico más robusto para reforzar la protección de la infraestructura digital del Estado.

El día de hoy nosotros estamos creando un marco jurídico un poco más robusto para las instituciones, para el cumplimiento de acciones que van entonces a proteger esta infraestructura digital”, indicó.

Fábrega detalló que las medidas estarán enfocadas en fortalecer los controles de acceso, autenticación y herramientas tecnológicas utilizadas por las entidades públicas.

“Lo que queremos es darle las herramientas a las instituciones, el apoyo más bien, para que controlen los accesos a las diferentes aplicaciones, factores de autenticación y herramientas técnicas, específicamente en términos de hardware, que les permitan controlar ese perímetro”, expresó.

La resolución también exigirá que las instituciones realicen pruebas constantes de seguridad para detectar posibles vulnerabilidades antes de que se conviertan en incidentes mayores.

“Que hagan pruebas de vulnerabilidades, que hagan pruebas de penetración, que hagan pruebas para validar que las aplicaciones son debidamente robustas y que no permiten entonces que se transformen en incidentes”, sostuvo.

Sobre los ataques registrados en los últimos meses, Fábrega aseguró que cada caso ha sido atendido de acuerdo con su nivel de criticidad y que, hasta el momento, el impacto ha podido ser controlado.

“Cada incidente que nosotros recibimos se va atendiendo dependiendo de la criticidad del incidente y dependiendo de qué podemos hacer para mitigar el impacto”, señaló.

Explicó que en algunos casos la información comprometida correspondía a datos públicos.

“En algunos de los incidentes que se han tenido hemos visto que la data que se vulneró es realmente data pública y no hay mucho que se pueda hacer más que continuar protegiendo para que no vuelvan a repetirse incidentes como tal”, manifestó.

El administrador de la AIG reconoció que no se puede garantizar que nuevos ataques no ocurran, aunque insistió en que las acciones buscan minimizar riesgos y evitar afectaciones más graves.

“Lo que queremos es proteger para que no se dé un incidente, que no podemos garantizar que no se dé, pero es implementar las herramientas y las prácticas para que no se dé un incidente más lamentable en nuestro país”, afirmó.

Con esta resolución, las instituciones públicas deberán aplicar nuevas recomendaciones y protocolos de ciberseguridad para reducir el impacto y la efectividad de posibles ataques informáticos.

Con información de Jorge Quirós.